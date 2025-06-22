Российские военкоры, комментируя удары США по ядерным объектам Ирана, обратили внимание на то, что атака произошла 22 июня, в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР. Некоторые спикеры указали на необходимость для России сделать выводы из ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что речь идет о сценарии войны, «уготовленном для нас».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

«Миротворец» Трамп все-таки решил избавить мир от «ядерной угрозы». Этой ночью Америка стерла очередные границы.

Военкор Юрий Котенок:

Ну, что ж. Трамп ударил по Ирану ночью 22 июня. Символист, однако. <…> Привязкой к дате нам как бы явно указывают на связь времен и преемственность. Чтобы не сомневались в корнях и помыслах мировой «элиты». <…>

А если серьезно, то ночной удар США по ядерным объектам Ирана был произведен дозированно, как будто с желанием дать Тегерану возможность сохранить лицо. Но анонсированное нападение состоялось. И мяч теперь, как ни крути, на стороне Тегерана.

Власти США устроили очередное громкое шоу, продемонстрировав потенциальную возможность нанести удар на другом театре военных действий — это в том числе один из способов консолидации американского общества и демонстрации ястребиной решимости. Правда, учитывая трещащие по швам Штаты, едва ли на этот раз американская публика и противники нынешнего владельца Овального кабинета будут удовлетворены увиденным.

По эффекту и подходу повторена атака на Сирию и аэродром Шайрат 7 апреля 2017 года (во время предыдущего срока Трампа). Ярко, громко, много слов, выполненные для галочки обязательства.

Естественно, в текущих условиях иранцы обязаны отреагировать: властям необходимо будет продемонстрировать возможность ответных ударов и показательной кары. Вероятными целями станут военные объекты на территории Израиля (на чьих властей вновь возложат всю вину), а также отдельные американские объекты на территории Ирака и Сирии (конечно, сохраняется вероятность огневого поражения объектов на территории других стран Ближнего Востока, но она довольно низка). Собственно, в Ираке часть персонала уже эвакуирована.

На данном этапе развитие конфликта зависит от дальнейших шагов со стороны израильского руководства и желания растягивать противостояние с Тегераном дальше.

Моментальный мир едва ли наступит, но с высокой долью вероятности после ответных иранских «ударов возмездия» может прийти небольшая разрядка, когда все стороны объявят о достижении всех поставленных целей.

Телеграм-канал «Военная хроника»:

Соединенные Штаты официально вступили в конфликт с Ираном, нанеся прямые удары по его территории. Это событие полностью меняет архитектуру текущего кризиса. Если до этого момента Израиль выступал как основной исполнитель, а США занимали позицию стратегического прикрытия, то теперь война становится американо-иранской в прямом смысле.

Что меняется? Израиль уходит в тень, США берут на себя фронт основного давления — как политического, так и военного. Регион перестаёт быть однополюсным: теперь в игру могут войти Йемен (хуситы), шиитские формирования в Ираке и Сирии (это менее вероятно, но ещё возможно), а также прокси в Ливане и Афганистане. Удар США — это точка легитимации иранского ответного удара по американским объектам, включая базовые активы CENTCOM в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Какие козыри на руках у Ирана? У Тегерана несколько четких и отработанных сценариев:

Ответный залп по американским базам. Целями могут стать авиабазы США в Катаре и Саудовской Аравии. Йеменские формирования уже заявили, что будут атаковать американские суда в Красном море. Теперь у них есть формальный повод. В зоне риска — вся логистика через Суэц. Самый жесткий сценарий — блокировка Ормузского пролива. Его закрытие даже на 72 часа приведет к росту цен на нефть и потенциальным срывам поставок энергоресурсов в Европу и Азию и вероятности необходимости США вводить морскую операцию по деблокаде. Из региональной заварушки всё постепенно вырастает в глобальный кризис.

Если окажется, что удар 14 бомбами MOP и 30 Tomahawk’ами не вывел из строя объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане — это будет означать, что физическая защита иранских объектов превзошла американские средства разрушения, принцип «глубоко и точно» в рамках неядерной концепции себя исчерпал, а все последующие угрозы о сдерживании ядерных объектов через авиаудары превращаются в политическую декларацию без гарантии результата.

Фактически, если Фордо и Натанз останутся хотя бы частично функционирующими, дальнейшая эскалация возможна только через использование ядерного оружия, либо через полномасштабную наземную операцию, что политически и логистически малореализуемо, даже если США навалятся на Иран с помощью всех союзников в регионе и сил НАТО.

Военный блогер Юрий Подоляка:

Интересно, Трамп специально подгонял все под 22 июня? Если да, то символично…

Был озвучен очень важный нюанс. По американским данным (и это скорее всего так и было, судя по тому, что мы уже знаем) Иран был заранее предупрежден о самом ударе и целях, по которым он будет наноситься. Причем, судя по уже опубличенной информации, задолго до самого удара. Минимум несколько дней.

И это позволило иранцам вывезти оттуда все опасные радиоактивные материалы в безопасное место (чтобы потом американцам не рассказывать зачем они устроили в Иране очередной Чернобыль, а иранцам с ним не бороться). Возможно также иранцы сумели вывезти оттуда ценное оборудование. И полностью эвакуировали персонал.

Что говорит не о сошедших с ума политиках, а о некоем (пусть еще и не до конца понятном) договорняке. Что это за договорняк, мы увидим по следующим нескольким дням. Это может быть все что угодно: от, как я написал выше, желания избежать радиоактивной катастрофы, до, как было мною написано несколько дней назад, элемента глобальных договоренностей, которые пока не публичат. <…>

Американские объекты пока не стали объектами для иранских ударов. Что говорит, как минимум о «задумчивости иранского руководства» по этому вопросу. Как максимум, о том, что перед нами разыгрывают договорняк, при котором все стороны должны будут сохранить свое политическое лицо. А это значит, что снос режима в Иране пока не планируется (что не делает его невозможным в будущем).

Военный волонтер Роман Алехин:

22 июня 1941 года война в Европе превратилась в самую кровавую мировую войну. 22 июня 2025 года Трамп превратил войну <…> на Ближнем Востоке во что-то большее, хотя пока и сложно сказать во что. <…>

Нет и не было Трампа-миротворца, есть более амбициозный, а может и более безумный политик, который хочет войти героем в историю. И ему плевать — положительным или отрицательным. Как было плевать Гитлеру. Потому что сейчас не люди, а СМИ создают оценку. СМИ победителя.

Удар 22 июня по ядерным объектам Ирана был нанесен не просто так, а со смыслом — показать, что международный сионизм готов к развязыванию Третьей Мировой войны и им плевать на последствия, как плевать было и тому, чью технологию они взяли и развили — Адольфу Гитлеру. <…>

И как и Гитлер они сами создали повод для ударов — Иран через несколько дней будет обладать ядерным оружием. Но после удара по иранским ядерным объектам — превышения радиации МАГАТЭ не зафиксировано. Мы все помним ту самую пробирку с якобы химическим оружием в Ираке, которые США предъявили в ООН и которое так и не нашли. <…>

Если арабский мир не объединится и не даст отпор сионизму, то будет уничтожено государство за государством.

Военкор ВГТРК Александр Сладков:

Мы можем наблюдать один из сценариев войны, уготовленных для нас. Никакие это не пугалки, это реальность. Нас здесь спасет только ядерное оружие возмездия. <…>

Мы ж сегодня подняли революцию против деспотизма Запада. Выстоим — выживем. Нет, будем, как иранцы, иракцы, сербы, сирийцы, палестинцы, ливийцы (да сколько вас там!) под развалинами.

Сегодня у нас есть все, чтоб выстоять. Главное, не дать нас взорвать изнутри.

Мы наблюдаем очередную Югославию, Ирак и продолжать можно очень долго.

Проблема прям в первом абзаце. Мы наблюдаем.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

Оставят ли Иран сейчас в покое, если он согласится на предложенные Трампом переговоры? Нет конечно. Его будут добивать. Чтобы отнять нефть и газ. Чтобы сорвать логистический проект Китая. Много «чтобы».

Иран обречен, говорим об этом уже давно. Вопрос только, как он еще потрепыхается. Каким будет противостояние старого Хаменеи и КСИР с любителем запада и мирных переговоров Пезешкианом. <…>

Главное в другом. Россия должна делать выводы. Россия обязана сделать выводы. Мы не сделали выводов из Ливии, почти не сделали из Сирии, мало сделали их из ситуации с Украиной. А сделать надо.

Властям Ирана надо понимать, что на кону — весь Иран, все его ресурсы. <…> Ради такой ставки США и Израиль готовы потратить сотни тысяч жизней своих граждан. Не глядя разменяются. Поэтому все эти удары по сараям и обращения в ООН — подойдут разве что для СМИ.

Журналист, ведущий телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан:

Начинать войну 22 июня — дело такое…

Трамп-миротворец с подачи Нетаньяху завел себя в ловушку большой ближневосточной войны. Сейчас всё будет зависеть от того как ответит Иран. Среди доступных Тегерану опций — закрытие Ормузского пролива, удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и хуситские атаки по враждебным целям, в том числе по торговым и военным судам США и Израиля.

Трамп, кстати, сделал демократам большой подарок не поставив их в известность о предстоящих ударах по Ирану. Понятно, что никакого импичмента не будет. Зато теперь враги Трампа могут с чистой совестью <…> атаковать его за безрассудное и потенциально вредное для безопасности Штатов решение ввязаться в большую ближневосточную войну.