Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем телеграм-канале удары США по Ирану. Он привел список последствий, к которым, по его мнению, привела американская атака.

Медведев задался вопросом: «чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?» По его словам, иранская критическая инфраструктура ядерного цикла, «судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно».

«Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО (ядерного оружия. — Прим. RTVI) — будет продолжено», — написал зампред Совбеза.

Политический режим Ирана на фоне атак США «сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее», отметил Медведев.

«Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причем даже тот, который ему не симпатизировал», — говорится в публикации.

В свою очередь абсолютное большинство стран мира выступили против действий Израиля и США, а некоторые государства выразили готовность напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект, продолжил зампред Совбеза.

После атаки США на иранские объекты Израиль оказался под ударом, отметил Медведев. «Гремят взрывы, люди в панике», — написал политик.

Американский лидер Дональд Трамп, «пришедший как президент-миротворец», начал новую войну, втянув США в конфликт с перспективой наземной операции, указал Медведев.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — заключил зампред Совбеза.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу. По его словам, атакованные объекты «целиком и полностью уничтожены», но США готовы нанести удары по другим целям в Иране в случае отказа Тегерана от заключения мира.

Иран заявил о «нападении на мирные ядерные объекты» и обвинил США в нарушении устава ООН и международного права. В иранском МИДе заявили, что Тегеран оставляет за собой «все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа». Утром 22 июня Иран атаковал Израиль ракетами.

МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов после ударов США. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в связи с американской атакой анонсировал экстренное заседания совета управляющих организаций, оно состоится в понедельник, 23 июня.