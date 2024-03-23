Вечером 22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. В здании также начался пожар. ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 раненых. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Многие страны осудили произошедшее. Заявления зарубежных политиков и дипломатов — в материале RTVI.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано:
«Россия: ЕС потрясен сообщениями о теракте в Крокус Сити Холле в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России».
МИД Германии:
Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони:
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни:
Президент Сербии Александр Вучич:
«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби:
Посольство Великобритании в Москве:
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак:
МИД Испании:
МИД Франции:
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко:
«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания».