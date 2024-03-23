Вечером 22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. В здании также начался пожар. ФСБ сообщила о 40 погибших и более 100 раненых. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Многие страны осудили произошедшее. Заявления зарубежных политиков и дипломатов — в материале RTVI.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано:

«Россия: ЕС потрясен сообщениями о теракте в Крокус Сити Холле в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России».

МИД Германии:

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони:

«Ужас массового убийства невинных гражданских лиц в Москве неприемлем. Итальянское правительство решительно и полностью осуждает этот отвратительный террористический акт. Я выражаю свою полную солидарность с пострадавшими и семьями жертв».

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни:

Президент Сербии Александр Вучич:

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби: Посольство Великобритании в Москве: «Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак:

«Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией. <…> Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации».

МИД Испании:

МИД Франции:

«Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с русским народом. Необходимо пролить полный свет на эти отвратительные действия».

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз:

«Я выражаю соболезнования народу России. Сейчас необходимо следить за деталями, за заявлениями официальных лиц. Мы сейчас как раз говорили о терроре, это беда всего мира. Все страны должны сотрудничать. Ни одна страна не должна иметь дело с терроризмом. Мы осуждаем терроризм по любому признаку, будь то этнический или идеологический».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко:

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания».

МИД Киргизии:

«Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого бесчеловечного теракта, совершенного в священный месяц Рамазан».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк:

«Относительно событий в «Крокус Сити» в российском Подмосковье, где сегодня произошла стрельба, террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям. Украина никогда не использовала террористические методы ведения войны».