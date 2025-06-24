Трагедии в сафари-парке «Тайган» носят «систематический характер» и происходят из-за нарушений требований безопасности, утверждает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

«В парке не первый раз животные травмируют людей: как сотрудников, так и посетителей. В прошлом году на управляющую напали три льва, женщина погибла, было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор так ничем и не закончилось. В 2021 году тигр откусил палец годовалому ребенку. Все эти случаи говорят о том, что с безопасностью в парке имеются комплексные проблемы», — напомнил Хаминский.

Он добавил, что в «Тайгане» якобы неоднократно гибли животные, в том числе молодые. По словам юриста, это происходило из-за «халатности персонала и нарушений условий их содержания».

«В 2020 году погибла молодая тигрица, которую выпустили гулять вместе с прайдом львов. В том же 2020 году владелец парка львов “Тайган” Олег Зубков распорядился одновременно выпустить в саванну два конкурирующих прайда — молодых и взрослых львов. В результате один из молодых львов погиб. Все эти случаи говорят, что с безопасностью в парке имеются комплексные проблемы», — убежден юрист.

Хаминский считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы «надзорные и следственные органы ответственно подходили к своей работе».

22 июня лев напал на директора «Тайгана» Зубкова. Инцидент произошел во время кормления зверей, мужчина получил раны в области шеи и головы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В Следственном комитете отметили, что причиной трагедии стало «грубое нарушение ответственными работниками парка львов “Тайган” правил техники безопасности при содержании опасных животных». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело (ст. 143 УК — о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром 23 июня Зубков пришел в себя после операции, медики оценивают его состояние как стабильное. Его пресс-секретарь Татьяна Алексагина рассказала, что он уже начал раздавать письменные указания по улучшению работы парка.

По словам Алексагиной, нападение хищника произошло после кормления львов, когда Зубков отошел от электромобиля на выезде из саванны и резко закрыл дверь в вольере. Звук захлопывающейся двери напугал льва, и тот схватил мужчину. Зубков «держал за клыки пасть» зверя и смог покинуть клетку прежде, чем потерял сознание.

«Лев <…> не хотел нападать. Это молодой лев <…>, до трех лет они все активные, возбужденные. Поэтому, когда Олег Алексеевич [Зубков] <…> с усилием дернул эту дверь, <…> лев испугался. <…> Олег Алексеевич [Зубков] не кричал и, на удивление, даже не стонал. Пока у него были силы, он боролся со львом», — пояснила Алексагина.

Она добавила, что львы не виноваты и «всегда есть фактор риска, что это произойдет». По ее словам, это не ошибка Зубкова и не «дурь льва». «Так получилось», — подытожила Алексагина.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в разговоре с «Радио Sputnik» также отметил, что в случившемся нет вины хищника «Я уверен, что с животным все будет хорошо, и никакого “расстрела”, несмотря на слухи, не будет», — подчеркнул он.