Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого после кормления напал лев, пришел в себя после операции. Его состояние оценивают как стабильное, рассказала его пресс-секретарь Татьяна Алексагина.

Зубков находится в клинической больнице им. Семашко в Симферополе, куда его доставила санитарная авиация. 22 июня директора «Тайгана» прооперировали, утром 23 июня он пришел в себя.

«У него все хорошо, руки ноги — все целое. Он единственной сейчас еще очень слабо говорит после операции», — поделилась Алексагина.

По ее словам, Зубков общается письменно и уже дает указания по тому, на что надо обратить внимание в парке.

В Следственном комитете (СК) сообщали, что хищник напал на Зубкова вечером 22 июня, во время кормления. Зверь причинил мужчине множественные травмы. Как указывало ведомство, потерпевший смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.

Главный внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко позже заявил в беседе с «Крым 24», что лев повредил директору парка трахею. По его словам, хищник разорвал ее клыками, также у Зубкова повреждены мышцы шеи. Кроме того, оторвана большая грудная мышца слева. Дорошенко уточнил, что все мышцы ушиты, кровотечение остановлено.

Татьяна Алексагина отметила, что инцидент произошел после кормления львов. Уже на выезде из саванны Зубков отошел на два шага от электромобиля, в котором сидела его пресс-секретарь, убирал территорию и резко закрыл дверь в вольере. Этот звук спровоцировал лежащего льва, который бросился бежать.

«Лев не нападал, он его не рвал, ничего. Просто Олег Алексеевич [Зубков] оказался на пути льва», — утверждает Алексагина.

Она уточнила, что лев схватил директора «Тайгана» один раз, Зубков был все время в сознании и «даже держал за клыки пасть [хищника]». Потом зверь оставил мужчину и побежал дальше, Зубкова госпитализировали.

«Тайган» работает в штатном режиме. На вопрос телеканала RT о наличии посетителей в парке там ответили: «Все есть, молодой человек».

В октябре 2024 года в сафари-парке «Тайган» в Белогорске львы растерзали сотрудницу учреждения Леокадию Перевалову, пришедшую чистить вольер. Зубков тогда сообщил, что женщина была управляющей парком, проработала там 18 лет и считалась самой опытной.

По его словам, при уборке вольера не была закрыта задвижка из наружного во внутренний вольер. Зубков уточнил, что кто-то из других сотрудников, кроме Переваловой, вряд ли мог его открыть. Также он исключил версию о том, что это могли сделать сами животные.