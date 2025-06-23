По факту нападения льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова в Крыму возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

Дело открыто по статье 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Лев напал на Зубкова во время кормления вечером 22 июня. Мужчина получил раны в области шеи и головы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

«Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов “Тайган” правил техники безопасности при содержании опасных животных», — отметили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли различные предметы для исследования и приобщения к делу в качестве вещдоков. Также были опрошены работникы «Тайгана» и назначены необходимые экспертизы.

Следствие определяет круг свидетелей и изучает документы, посвященные правилам техники безопасности в сафари-парке. Ход расследования взят на личный контроль руководства ГСУ СК.

Зубков пришел в себя после операции утром 23 июня, его состояние оценивается как стабильное, рассказала ранее его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. По ее словам, Зубков уже начал раздавать письменные указания по улучшению работы парка.

В результате нападения лев разорвал зубами трахею Зубкова, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу с левой стороны тела, сообщал внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко. Он уточнил, что благодаря вмешательству врачей удалось ушить мышцы и остановить кровотечение.

Алексагина утверждала, что нападение хищника произошло после кормления львов, когда Зубков отошел от электромобиля на выезде из саванны и резко закрыл дверь в вольере. Звук захлопывающейся двери возбудил льва, который схватил мужчину. Зубков «держал за клыки пасть» льва и смог покинуть клетку прежде, чем потерял сознание, сказала Алексагина.

В 2024 году сотрудница сафари-парка «Тайган» в Белогорске Леокадия Перевалова погибла после нападения льва во время уборки вольера. Женщина работала управляющей парка и проработала там 18 лет. Зубков предположил, что во время уборки вольера она забыла закрыть дверь, ведущую из наружного во внутренний вольер.