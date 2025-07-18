Ответственность за убийство полковника СБУ Ивана Воронича взяли на себя члены «Белого Феникса» —украинского крыла запрещенной на международном уровне неонацистской организации The Base. Представители группировки объяснили, что Служба безопасности Украины «превратилась в инструмент подавления воли, вымогательства и беззакония», и они намерены продолжить начатое. Что известно о радикалах и почему они решили устранить Воронича — в материале RTVI.

«Нарыв на теле Украины»

Как сообщила британская газета The Guardian, ответственность за убийство Воронича взяли на себя представители украинского крыла неонацистской организации The Base. В своем телеграм-канале они отметили, что гордятся соратниками, убившими полковника СБУ Ивана Воронича. Акцию назвали «тщательно спланированным предупреждением режиму, который погряз в коррупции, произволе и циничном использовании патриотических чувств».

«Мы долго наблюдали за тем, как СБУ превратилась в инструмент подавления воли, вымогательства и беззакония. Эта система — нарыв на теле Украины, который разъедает ее изнутри», — подчеркнули члены неонацистской группировки.

Действия своих активистов они назвали криком отчаяния и попыткой разбудить общество, чтобы показать, как «молчаливое согласие с несправедливостью ведет к гибели».

«Мы не призываем к хаосу и анархии. Мы требуем справедливости, честности и уважения <…> Мы требуем, чтобы власть прекратила грабить и обманывать народ, чтобы она перестала использовать войну как прикрытие для своих преступлений», — отметил «Белый Феникс».

Они назвали слепцами тех, кто считает их террористами и экстремистами. По мнению членов The Base, люди не замечают, как власти Украины «подталкивают к отчаянию и радикальным мерам».

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока справедливость не восторжествует. Мы призываем всех честных украинцев присоединиться к нам», — заявили в «Белом Фениксе».

Он подчеркнули, что лишь в случае объединения смогут «очистить Украину от коррупции, произвола и лжи». Члены группировки пообещали построить сильную и процветающую страну, в которой все будут чувствовать себя уважаемыми и защищенными.

«Мы понимаем, что действия активистов вызовут осуждение и преследование. Но мы готовы к этому. Мы верим в свою правоту и не боимся смерти. Потому что смерть за правое дело — это бессмертие», — резюмировали националисты.

«Потерял свое лицо в больших деньгах»

Члены «Белого Феникса» обратили внимание, что новость об убийстве Воронича шокировала жителей Украины, однако провластные СМИ никогда не говорили о том, как он «потерял свое лицо в больших деньгах и дорогих заведениях».

«Почувствовав вкус власти, Иван начал действовать как простой солдат Гитлера — это рейдерские захваты предприятий, которые находились в зоне АТО/ООС, изнасилования», — утверждают радикалы.

По их словам, в конфликте с Россией Воронич якобы имел возможности нанести урон, однако «выбрал свою безбедную жизнь».

«Мы видим всё, все «нечистые» будут наказаны», — выступили с предупреждением в «Белом Фениксе».

Что известно о The Base

Журналисты The Guardian отметили, что группировку в июне 2018 года создал гражданин США Ринальдо Наззаро, известный под псевдонимом «Римский волк». По их информации, он вместе с супругой перебрался из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, откуда якобы продолжает руководить организацией. Представители ФБР охарактеризовывали The Base как «расово мотивированную военизированную экстремистскую группу», стремящуюся «свергнуть» американское правительство.

«Организация смело продолжает работать в США и планирует новое мероприятие по подготовке военизированных формирований, не опасаясь местных властей или ФБР, которое в свое время ликвидировало ее в рамках общенациональной кампании», — отметили британские журналисты.

Со временем последователи организации появились в ряде стран Европы и Северной Америки. По словам аналитика по ультраправому терроризму Джошуа Фишер-Берча, на Украине радикалы призывают убивать правительственных чиновников и совершать диверсии — «с четко заявленной целью формирования белого этногосударства на западе страны».

«Несмотря на то, что изначально The Base была экстремистской группировкой в США, до недавнего времени она никогда публично не присоединялась к геополитическим целям российского правительства президента Владимира Путина», — отметила Guardian.

Авторы статьи обратили внимание, что представители организации активно поджигают полицейские автомобили и военную технику на Украине, а видео загружают в Сеть. Журналисты связались с Наззаро, однако он заявил о своей непричастности к убийству полковника СБУ Воронича.

Сотрудника Службы безопасности Украины застрелили в центре Киева 10 июля. В совершении преступления заподозрили двух граждан Азербайджана, их убили при задержании. По мнению украинских силовиков, они якобы действовали по заданию ФСБ.