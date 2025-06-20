Противовоздушная оборона вокруг Москвы эффективна практически на 100%, такого «не достигал никто в мире», заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, на Москву за последние месяцы были запущены «тысячи беспилотников», но «долетели и упали» в городской черте «считаные единицы», и серьезных разрушений не было.

«Вообще, есть международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, то эффективность работы вокруг Москвы, на первых рубежах составляет 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал», — рассудил Собянин.

Перед этим градоначальник привел в качестве сравнения нынешний ирано-израильский конфликт, когда в ходе обмена ударами на города двух стран летят снаряды и дроны.

«Сейчас в режиме реального времени наблюдаем, как падают беспилотники и ракеты на Тегеран, на Израиль. И несмотря на хваленый “Железный купол” [израильская противоракетная система. — RTVI], видим огромное количество разрушений, жертв и так далее», — привел слова Собянина в своем канале бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Рано утром 20 июня мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу, разница между публикациями о каждом из них составила 12 минут. После празднования Дня Победы 11 мая Собянин отчитался, что ПВО отразили самую массированную атаку сотен боевых дронов. В конце мая фрагменты уничтоженного дрона упали на элитный жилой комплекс «Миракс Парк» на проспекте Вернадского в районе Тропарево-Никулино. В результате пострадал фасад дома, жильцы одной из квартир на верхнем этаже получили царапины от осколков.