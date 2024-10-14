Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и в скором времени планирует снова вернуться к работе. Он опубликовал видеообращение из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, в котором объявил о выписке и возвращении домой.

«Мы выезжаем из центра, что означает, что мы победили рак! <…> Мы возвращаемся домой. И я не намерен более делать вид, что мне мало лет. Мне много лет, и я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым», — заявил Кушанашвили.

Позже он опубликовал еще одно видео, которое было снято уже дома. Кушанашвили подчеркнул, что теперь у него есть моральное право говорить окружающим: «Никогда не сдавайтесь!»

«Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить», — добавил журналист.

Также он отметил, что на этом лечение не закончено — впереди его ждут процедуры для профилактики рецидива заболевания.

Кушанашвили поблагодарил всех, кто поддерживал его на этапе лечения и борьбы с раком, среди них журналист упомянул певца Валерия Меладзе. Журналист заверил, что в скором времени готов приступить к работе и съемкам.

Отара Кушанашвили госпитализировали в июне после его жалоб на сильные боли в области живота и сердца. Журналиста, у которого обнаружили раковую опухоль, прооперировали. В начале октября Кушанашвили рассказал, что ему провели еще одну операцию по удалению злокачественной опухоли, которая длилась примерно девять часов.

14 октября стало известно, что певица Катя Лель отозвала свой иск к Кушанашвили о защите чести и достоинства, который она подала в марте. Тогда журналист высмеял заявление артистки о новой волне популярности ее песни «Мой мармеладный».