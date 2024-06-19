Евросоюз в 14-й пакет санкций может внести российскую певицу Полину Гагарину, предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева, а также гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского, пишет EUobserver.

В предложении ЕС, с которым ознакомилось издание, говорится, что Гагарина должна быть включена в санкционный список за ее выступления на мероприятиях, которые Россия посвятила присоединению новых регионов. По данным EUobserver, артистке якобы «удалось получать значительный доход [для себя] благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

«Российские миллиардеры Игорь Алтушкин и Роман Троценко также должны столкнуться с замораживанием активов ЕС и запретом на получение виз», — пишет издание.

Боллоева в ЕС, в свою очередь, называют «связанным с Кремлем бизнесменом».

В июле 2023 года его назначили президентом пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg), которая перешла под управление Росимущества. В самом Carlsberg действия российских властей назвали «кражей» и «захватом» бизнеса. С таким заявлением выступил генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен. В ноябре стало известно, что датский концерн собирается подать на Россию в международный суд, обвиняя ее в «незаконной экспроприации» своих инвестиций в «Балтику» на общую сумму около $1 млрд.

В проекте санкционного списка также фигурирует Александр Гореславский и возглавляемый им Институт развития интернета. Всего в пакет с ограничительными мерами предлагается включить 20 физлиц и 22 юрлица.

Санкции также коснутся поставок СПГ, экспорт гелия и нефтяных танкеров.

23 февраля Европейский союз ввел 13-й пакет санкций против России. Новые ограничения направлены в первую очередь против военного и оборонного секторов и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к «поставкам оружия КНДР в Россию». Также ограничения были введены против представителей судебной системы, местных политиков и лиц, ответственных, с точки зрения ЕС, «за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей».