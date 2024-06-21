Новый, 14-й по счету, пакет санкций Евросоюза будет включать запрет на частные авиаперелеты россиян. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на документ, согласованный 19 июня.

Запрет будет распространяться на рейсы, для которых российское юридическое или физическое лицо, организация или орган «правомочно определить место взлета и посадки», сообщает издание.

В качестве примера приводятся рейсы «для удовлетворения запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха» или «для перевозки сотрудников на деловые встречи в [Европейском] союзе».

До сих пор ограничения не распространялись на чартерные и частные полеты в страны ЕС в интересах российских граждан или компаний.

Речь идет о частных и чартерных перелетах, для выполнения которых воздушное судно полностью фрахтуется в интересах российского заказчика, пояснил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, санкции затронут VIP-путешественников. Однако эксперт считает, что «ничего не получится», поскольку отслеживать бизнес-джеты и контролировать их перелеты будет сложно.

Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России 20 июня. Ограничения нацелены на военно-промышленный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, а также на лиц, причастных к перемещению детей из Украины, заявил в соцсети Х верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

По данным EUobserver, в санкционный список планируется добавить 69 человек и 47 организаций. Ограничения затронут банковскую сферу, поставки российского сжиженного газа через порты ЕС в Азию и экспорт российского гелия. Кроме того, 27 грузовым судам, которые Брюссель считает российским «теневым флотом», будет запрещен вход в европейские порты, пишет EUobserver.

По сведениям издания, ЕС готовится внести в список санкций российскую певицу Полину Гагарину, основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, президента пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева, миллиардера Романа Троценко, который был советником главы «Роснефти» Игоря Сечина, а также гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского.