Член Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди предупредила руководство Еврокомиссии о возможных проблемах с обеспечением лекарственными препаратами из-за 12-го пакета санкций, направленных против России, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения.

«19 декабря 2023 года Еврокомиссия приняла свой 12-й пакет санкций против России, который добавил ряд новых торговых запретов, в том числе на внутрикорпоративное предоставление услуг и программного обеспечения. В некоторых секторах введение этих новых мер может помешать санкциям действовать должным образом, потенциально препятствуя налаженным потокам продукции и доступу пациентов к основным лекарственным средствам», — заявила Чеккарди.

По ее словам, защита медикаментов и связанных с ними видов деятельности от действия прямых и косвенных санкций необходима для того, чтобы у европейцев был открыт свободный доступ к необходимому лечению. В своем заявлении Чеккарди потребовала от Еврокомиссии разъяснений в связи со сложившейся ситуацией.

«Может ли Еврокомиссия подтвердить, что лекарственные препараты по-прежнему пользуются тем же общим освобождением и что, следовательно, они не обязаны соблюдать новые требования, касающиеся внутрикорпоративного предоставления услуг и программного обеспечения? Планирует ли комиссия либо выпустить конкретные рекомендации по этому вопросу, либо учесть их при выпуске будущих пакетов санкций?» — спросила она.

В соответствии с 12-м пакетом санкций, который был утвержден Евросоюзом в декабре 2023 года, были введены ограничения на поставку программного обеспечения для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства. В частности, под действие новых ограничений попало ПО, предназначенное для планирования ресурсов, управления техническим обслуживанием, цепочками поставок и взаимоотношениями с клиентами, бизнес-аналитики, хранения данных и т. д.

В конце февраля 2024 года Евросоюз ввел 13-й пакет антироссийских санкций. Ограничения затронули предприятия, занятые в военном комплексе, а также руководителей нескольких российских областей.