Президент США Дональд Трамп сделал Москве «подарок», которого та не могла добиться со времен холодной войны, — отвернулся от Европы. Об этом в обзорной статье для The New York Times пишет глава парижского бюро издания Роджер Коэн.

Журналист утверждает, что Трамп наметил «отделение» США от Европы, которое «было основной целью Советского Союза на протяжении десятилетий и должно было разрушить западный альянс, который не давал советским танкам катиться по прусским равнинам».

«Европа, брошенная, в шоке. США, чьей основной идеей является свобода и чьим основным призванием была защита демократии от тирании, отвернулись от своего союзника. <…> Охваченная чувством покинутости, встревоженная колоссальной задачей перевооружения, стоящей перед ней, ошеломленная переворотом американской идеологии, Европа оказалась в дрейфе», — пишет Коэн.

Он утверждает, что политика Трампа с «разворотом к России» произвела на Европу «глубокое эмоциональное воздействие», и само понятие «Запад», которое долгие годы обозначало «единого стратегического игрока, приверженного ценностям либеральной демократии», стало «неясным в эту зарождающуюся эпоху».

«Теперь есть Европа, есть Россия, есть Китай и есть США. Запад как идея был выхолощен. Как этот вакуум будет заполнен, неясно, но один очевидный кандидат — это насилие, когда великие державы будут сражаться друг с другом», — прогнозирует журналист.

При этом Коэн отмечает, что Трампу присуща «импульсивность» и склонность к резким переменам курса, поэтому он может внезапно трансформировать стратегию. По мнению автора статьи, после первого президентского срока американский лидер «сбросил с себя оковы традиционного мышления и истеблишментского республиканского окружения», так что теперь он, «кажется, не связан никакими обязательствами».

«Перед Европой стоит задача разобраться, что представляет собой маневрирование со стороны г-на Трампа, а что — окончательная авторитарная переориентация Америки», — считает Коэн.

Наиболее дестабилизирующее влияние, по его оценке, «американская перестройка» оказала на Германию. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал своим абсолютным приоритетом «как можно более быстрое укрепление Европы, чтобы шаг за шагом действительно добиваться независимости от США». По словам Коэна, это заявление прозвучало «как похоронный звон».

Журналист приводит оценку британского историка Саймона Шамы, который назвал «поворот» США от Европы в сочетании с прекращением американской военной и разведывательной помощи Украине «ужасным позорищем». В этом свете, по словам Коэна, предшественник Трампа Джо Байден выглядит «изгоем последнего десятилетия» — «с его страстной защитой демократии и порядка, основанного на правилах».

Однако, подчеркивает журналист, незыблемыми остаются экономические связи между США и Европой, масштабные даже при условии их сокращения из-за трамповских пошлин. Он приводит мнение лондонского консультанта Ксении Уикетт, которая раньше работала в Совбезе США: «Альянс находится на очень болезненном этапе растяжения, но я бы не назвала это точкой разрыва, по крайней мере пока».