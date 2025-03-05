Стремление Европы построить военную экономику привело к сокращению расходов, крайне необходимых для преодоления климатического кризиса, пишет Bloomberg.

Перенаправление миллиардов евро, предназначавшихся для борьбы с последствиями наводнений, засух и циклонов в бедных странах, на оборонные расходы может привести к росту инфляции в Европе, всплеску иммиграции и ослаблению позиций Евросоюза за рубежом.

«Мы взаимозависимы от этих [бедных] стран», — пояснил руководитель международной программы некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) Гарет Редмонд-Кинг.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах сократить помощь бедным странам на $7,6 млрд, чтобы высвободить ресурсы для увеличения военных расходов. Германия намерена сократить финансирование по этой статье почти на $1 млрд, а Нидерланды — на $2,5 млрд. По всей Европе правительства, включая Финляндию, Швецию и Швейцарию, публикуют аналогичные планы.

По словам Редмонд-Кинга, это перенаправление финансов будет иметь последствия в виде роста цен на все импортируемые из бедных стран продукты, включая кофе, какао и бананы. Он также заявил, что сокращение расходов «здесь и сейчас» означает рост климатических издержек в будущем.

По данным ECIU, Великобритания ввозит 2/5 продовольствия, и половину этого импорта составляет продукция из регионов, где урожаю угрожают аномальная жара, наводнения и другие последствия климатических изменений.

Бывший глава МИД Великобритании, а ныне генеральный директор Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд заявил, что решение Стармера прекратить финансирование бедных стран является «ударом по гордой репутации страны как мирового лидера в области гуманитарной помощи и развития». Министр по международному развитию Аннелиз Доддс в знак протеста подала в отставку, узнав о планах премьера.

Редмонд-Кинг считает, что перенаправление европейских финансов на оборонные расходы может иметь и неблагоприятные последствия в сфере международной политики — если бедные страны в итоге начнут получать помощь от других стран, которые ЕС считает «недружественными».

«Мир сильно изменился за последний месяц, и нет никаких сомнений, что нам нужно увеличить расходы на оборону. Но, сокращая климатическую помощь развивающимся странам, мы открываем возможность для других — например, России — вмешаться», — подчеркнул эксперт.

Отказ Европы от финансирования развития бедных стран дополняет удар, нанесенный политикой президента США Дональда Трампа, который заморозил иностранную помощь и начал расформировывать Агентство США по международному развитию USAID, которое в 2023 году распределило $43 млрд на поддержку других стран.