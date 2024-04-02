Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку цен на яйца в крупнейших торговых сетях, говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

«Сегодня ФАС в ряде регионов страны вышла на проверки крупных торговых сетей», — отмечается в сообщении. В числе этих сетей ФАС называет «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан».

Ведомство подчеркивает, что «оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений». При выявлении «признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», добавляет регулятор.

В ноябре 2023 года ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур.

Как сообщил в январе Росстат, в 2023 году цены на яйца повысились в России на 61,35%, что стало самыми высокими темпами роста на продовольственном рынке.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря объяснил рост цен на продукцию «сбоем в работе правительства» и принес извинения за ситуацию, пообещав исправить ее в ближайшее время. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в том же месяце говорила, что цены на яйца в стране выросли, поскольку резкий рост спроса опередил возможности предложения.

Чтобы снизить рост цен на яйца и увеличить предложения по продукции, начались поставки куриных яиц из зарубежных стран — Азербайджана, Беларуси и Турции. В конце марта Россельхознадзор сообщал, что с начала поставок в Россию из Азербайджана ввезено уже 29,3 млн штук яиц, из Беларуси — 181,9 млн, из Турции — 12,3 млн.