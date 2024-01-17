В Ставропольском крае и Луганской Народной Республике (ЛНР) возбудили дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ставропольское УФАС узнало об единовременном повышении цены на куриные яйца со стороны трех производителей — ООО «Птицекомплекс Альянс», ООО Птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская», следует из сообщения ведомства. Компании в период с сентября по декабрь 2023 года «допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 59% до 108%».

«Ставропольское УФАС России возбудило дело в отношении компаний по признакам картельных соглашений», — постановили в ФАС.

Кроме того, нарушения с определением цен на куриные яйца выявили и в ЛНР. Единственный производитель продукции в регионе — компания ООО «АВИС» с октября по декабрь 2023 года допустил рост оптово-отпускных цен до 30%.

Луганское УФАС возбудило дело в отношении птицефабрики «по признакам злоупотребления доминирующим положением», говорится в сообщении.

По информации службы, всего органы ФАС сейчас ведут проверки и рассматривают антимонопольные дела в отношении производителей куриных яиц в десяти регионах России. Помимо Ставрополья и ЛНР на контроле у надзорного органа производители в ДНР, Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях, а также в Крыму.

Что происходит с ценами на яйца

В то же время Минсельхоз сообщил, что производители куриных яиц в России снижают цены на продукцию третью неделю подряд.

«По состоянию на 17 января, за минувшую неделю они [цены] сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории яиц соответственно. Этому способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции», — приводят цитату ведомства «Известия».

Цены на куриные яйца за период с 10 по 15 января в среднем уменьшились на 0,2%, следует из данных Росстата. Снижение цен зафиксировано в России впервые с конца июня 2023 года. В Минсельхозе считают, что цены на куриные яйца продолжат тенденцию к снижению.

В декабре 2023 года куриное яйцо заметно подорожало, в регионах страны цена поднималась на 10—20%. По итогам декабря прошлого года яйца подорожали на 61,35% в сравнении с декабрем 2022 года, следовало из сообщений Росстата.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря объяснил рост цен на продукцию «сбоем в работе правительства». Он также принес извинения за ситуацию и пообещал исправить ее в ближайшее время.

Позже председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на яйца в стране выросли, поскольку резкий рост спроса опередил возможности предложения.

Чтобы снизить рост цен на яйца и увеличить предложения по продукции, начались поставки куриных яиц из зарубежных стран — Турции, Азербайджана и Белоруссии. По сообщениям Россельхознадзора, к середине января Азербайджан уже поставил в Россию 2,1 млн яиц.