В ФБР не уверены, что пуля стрелка попала в кандидата на пост президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании, сообщает ABC News.

«Со всем уважением к бывшему президенту Трампу, есть некоторые вопросы, касательно того, что именно попало в его ухо — пуля или осколок. Это вполне возможно, хотя прямо сейчас я не знаю, могла ли эта пуля не только задеть [Трампа], но и попасть куда-либо еще», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй в ходе слушаний в судебном комитете палаты представителей США.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудники ФБР учли все патроны, выпущенные стрелком во время покушения.

Альтернативную версию покушения на Трампа ранее представил журналист Newsmax Алекс Сальви со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании. По его словам, стрелок мог попасть не в Трампа, а в телесуфлер, осколок которого попал в ухо бывшему президенту.

Позднее эта версия была опровергнута с помощью фото- и видеоматериалов с мероприятия, на которых видны неповрежденные телесуфлеры.

Комментируя фотографии, на которых видна траектория полета пули, бывший специальный агент ФБР в отставке Майкл Харриган заявил, что угол, под которым был совершен выстрел, мог оказаться «недостаточным» для того, чтобы пуля пробила ухо.

«Но возможно, что стрелок произвел несколько выстрелов», — сказал Харриган в разговоре с The New York Times.

Вместе с этим, Харриган исключил версию, связанную с попаданием каких-либо осколков в Трампа.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 20-летним Томасом Мэтью Круксом в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Мужчина, находившийся на крыше ближайшего здания, совершил несколько выстрелов, в результате чего погиб один человек. Стрелок был убит сотрудниками спецслужб.

По данным источников CNN, за несколько недель до инцидента, американское руководство получило данные разведки, свидетельствовавшие о планах Ирана организовать покушение на Трампа. Собеседники телеканала отметили, что неоднократно предупреждали предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии об опасности, связанной с мероприятиями на открытом воздухе. Они также добавили, что в настоящее время нет доказательств того, что Крукс был как-либо связан с планами Ирана.