Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию, которое продлилось два с небольшим часа. Глава государства объявил о запуске пяти новых национальных проектов, обозначил цели на ближайшие шесть лет, пригрозил противникам России ядерным оружием, а также назвал «новой элитой» страны участников военной операции. Как на послание отреагировали российские политики, журналисты, политологи и блогеры, — в подборке RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Не знаю, было ли послание самым продолжительным по времени <…>, но то, что оно было продолжительным, это однозначно. Конечно, это обусловлено тем, что это во многом предвыборная программа кандидата, видение кандидата в президенты Путина. Здесь два формата совпали.

О части послания про международную обстановку:

Дело в том, что международная обстановка закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Вы видели, что не было какой-то пострановой оценки, это был концептуальный подход.

Министр обороны России Сергей Шойгу

[На Западе] много глупостей наговорили за последнее время. <…> То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это вооружение есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Каждая цифра озвученная, до рубля, просчитана, продумана, взвешена и обеспечена источниками. Точно можно не сомневаться, что все, о чем сказал президент, будет исполнено. Я это точно знаю, в это верю.

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий

Очень мощная программа, где не забыто практически ничего. И упор сделан на внутреннюю политику. Со своей стороны очень рад, что многие вопросы <…> удивительным образом — потому что мы об этом не говорили с президентом — созвучно моей программе, программе партии ЛДПР.

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов

Я могу параллельно не только записывать и слушать, но и что-то еще делать, например считать, сколько раз выступление Путина прерывалось аплодисментами. Сто шестнадцать раз! Такого я не припомню ни разу.

Политик, бывший кандидат в президенты России Борис Надеждин

Главный запрос людей — запрос на мир. Путин его проигнорировал.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский

Путин говорил о чем угодно, кроме главного: необходимости прекращения огня и прекращения гибели людей. Это, видимо, не приоритет.

Блогер Анастасия Ивлеева

В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать.

Журналистка Ксения Собчак (телеграм-канал «Кровавая барыня»)

Важно, что послание было про мир, а не про войну. И это хорошо.

Главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев*

Послание Путина федеральному собранию в основном свелось к обещанию астрономических трат буквально на все сферы жизни <…>. При этом Путин везде ставил горизонтом 2030 год, то есть послание стоит воспринимать как исключительно предвыборное — на ближайшие шесть лет. <…> Хотя Путин не раз упоминал боевые действия, в целом в нарисованной им перспективе на ближайшие шесть лет войны не было.

Политолог Владимир Пастухов*

Дальнозоркость Путина поражает. Охват тем гигантский, детализация того, что будет через много лет, беспрецедентная. Хотелось бы такой же детализации по отношению к настоящему, но ее не было. <…> Количество розданных слонов превысило их общее поголовье на планете и уж точно вышло за пределы бюджетных возможностей России. Путин вел себя так, как будто дух умершего Ротшильда вселился в него.

Политолог Аббас Галлямов*

Послание было очень технократическим, консервативным. Никаких содержательных изменений курса не планируется. <…> По сути, это был просто фестиваль феерической щедрости и раздачи всем сестрам по серьгам.

Журналистка, блогер Леся Рябцева

Кое-кто до сих пор живет в парадигме, что Путин президент потому, что больше некому: мол, нет альтернативы. А я понимаю, что больше никто пока и не сможет так же, как он. <…> Никто другой открыто не признает слабые места, предложив и решения, основанные на глубоком понимании проблематики.

О словах Путина про «новую элиту» России — участников военной операции:

Процесс очищения уже начался и вряд ли остановится, хотя сопротивление этому очевидно. Как и безразличие серых масс, праздно шатающихся по барам, пока наши парни идут на смерть за други своя. Война изменила все. Сбила спесь. «Как раньше уже не будет».

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

Послание закончено. Что сказать. Приоритеты верные. Это Россия и ее солдаты. И никакого преклонения перед США и Европой больше. <…> Наелись демократии и либерализма досыта.

* признаны Минюстом России иноагентами