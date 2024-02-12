Рязанский областной суд назначил 24 года колонии строгого режима фигуранту дела «Сети»* Максиму Иванкину по обвинению в убийстве своих знакомых — Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Об этом сообщает пресс-служба суда. Прокурор просил приговорить Иванкина к 25 годам колонии.

Итоговое наказание назначено путем частичного сложения сроков, отметили в суде. Иванкин также приговорен к ограничению свободы на 1,5 года после отбытия основного наказания.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших. По данным телеграм-канала «Говорит НеМосква», суд взыскал с Иванкина по 2 млн рублей семьям погибших. Поскольку Иванкин уже провел в заключении больше пяти лет, он должен выйти на свободу через 18 лет и 4 месяца — в 2043 году, пишет канал.

Согласно материалам дела, в 2017 году Иванкин пытался скрыться в Рязанской области от уголовного преследования вместе с тремя знакомыми. Их имена в пресс-релизе суда не раскрываются. СМИ писали, что речь идет об Артеме Дорофееве, Екатерине Левченко и Алексее Полтавце.

В апреле того же года Дорофеев и Левченко заявили, что хотят вернуться в Пензу и явиться в правоохранительные органы с повинной. Опасаясь, что молодые люди дадут показания против них, Иванкин и Полтавец под обманным предлогом поехали с ними в лес и совершили убийство.

По версии обвинения, Иванкин нанес Левченко несколько ножевых ранений, в результате чего она погибла на месте. Полтавец, согласно материалам суда, выстрелил в Дорофеева из самозарядного карабина, а затем нанес ему удар ножом.

О предполагаемой причастности Иванкина и Полтавца к убийству Левченко и Дорофеева стало известно в 2020 году после публикации в СМИ, в которой Полтавец признался в убийстве и указал место захоронения девушки. Ее останки нашли и идентифицировали в том же году. Тело Дорофеева обнаружили в 2017 году, а опознали в 2019-м.

Иванкину было предъявлено обвинение в «убийстве двух лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга, по предварительному сговору» (п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Дело рассматривалось больше года, во время процесса были допрошены 15 свидетелей из Москвы, Пензы, Мордовии, Омска, Марий Эл и Кировской области. В январе 2024 года присяжные единогласно признали Иванкина виновным и не заслуживающим снисхождения. Полтавец находится за пределами России и объявлен в розыск.

В 2020 году Иванкин получил 13 лет колонии строгого режима по делу о создании террористического сообщества, известному как дело «Сети»*. По версии следствия, участники организации хотели свергнуть власть в России с помощью вооруженного мятежа.

* организация признана террористической и запрещена на территории России