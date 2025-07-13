Троим несовершеннолетним фигурантам дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года. Задержанных также обвиняют в избиении людей азиатской внешности, сообщает агентство.

В июле 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийств Симоньян и Собчак. Спецслужба утверждала, что покушение на журналисток готовила Служба безопасности Украины (СБУ) через неонацистов группировки «Параграф-88». Как утверждалось, фигурантам СБУ обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Как отмечает ТАСС, ранее утверждалось, что по делу о покушении на Симоньян и Собчак проходят восемь фигурантов. Часть из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними. В августе 2024 года РИА Новости со ссылкой на материалы дела писало, что пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), трое из них признали свою вину частично.

В том же месяце следствие провело очную ставку с обвиняемыми в подготовке покушений. Имена и фамилии арестованных не назывались.

Ксения Собчак после задержания фигурантов поблагодарила правоохранительные органы за работу, «если это все правда». «Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”», — писала журналистка в своем телеграм-канале.

Маргарита Симоньян, в свою очередь, пожелала арестованным понять, что в жизни есть вещи «страшнее смерти», в том числе «позор, <…> предательство, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое».

«Я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому», — говорила Симоньян.