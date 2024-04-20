Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза деньги для поддержки восточных регионов страны, граничащих с Россией. Свой запрос он выдвинул на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По словам Орпо, восточная Финляндия «экономически пострадала в результате действий России». «Нам нужно, чтобы Европейский союз помог восточной Финляндии и территории, пострадавшей от российского поведения. Мы хотим, чтобы Евросоюз помог создать новый инструмент для финансирования», — сказал Орпо.

Ранее лидер финской Центристской партии Петри Ройнинен обратился к фон дер Ляйен с просьбой выделить €10 млрд «на развитие инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и бизнеса в восточной части страны». По его словам, восточные финны на протяжении десятилетий «торговали и налаживали экономическое сотрудничество с Россией», а теперь «граница закрыта» и «всякая деятельность прекращена».

«Половина границы между ЕС и Россией проходит по восточной границе Финляндии. <…> Для того чтобы обезопасить границы ЕС, люди должны жить в приграничном регионе. А для того чтобы там жить, люди должны иметь работу. Восточная Финляндия приняла на себя серьезные экономические удары от имени всей Европы. Для того чтобы жизнь у границы была возможна и в будущем, необходимо возродить стагнирующую экономику», — заявил Ройнинен.

Он подчеркнул, что эти деньги в том числе пойдут на инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру региона, «зеленый» транспорт и водородную экономику, а также на улучшение условий работы для малых и средних предприятий. «Помощь в размере €10 млрд — это маленький шаг для Европы, но большой шаг для Финляндии в целом», — заключил он.

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года. Тогда местные власти объяснили такое решение притоком просителей убежища из африканских и ближневосточных стран, который якобы намерена организовала российская сторона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия Финляндии, назвал позицию ее властей «исключительно русофобской».

В середине декабря Финляндия открыла два пункта пропуска на границе: Ваалимаа (с российской стороны — «Торфяновка») и Ниирала («Вяртсиля»), но в тот же день снова закрыла их. В Хельсинки это объяснили возобновившимся притоком просителей убежища. Решение должно было действовать до 15 апреля.

Однако незадолго до окончания меры Финляндия продлила закрытие границы на неопределенный срок. Также с 15 апреля для движения прогулочных судов закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари, Сантио и Нуйямаа.

«Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация [на границе] существенно изменилась», — пояснила этот шаг министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.