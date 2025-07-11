Власти Финляндии уведомили ООН о том, что страна выходит из Оттавского договора — конвенции о запрете применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин. Об этом сообщила пресс-служба финского МИД.

«Решение о выходе из конвенции продиктовано потребностями Финляндии в обороне в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Выход из конвенции позволит Финляндии вновь ввести противопехотные мины в сферу действия имеющихся средств обороны», — говорится в сообщении.

Власти страны уведомили об этом Генерального секретаря и Совет Безопасности ООН. В Хельсинки добавили, что выход из договора вступит в силу в январе 2026 года. При этом власти республики отметили, что это решение «не повлияет на другие обязательства Финляндии в рамках международного права, включая гуманитарное».

Договор о запрете противопехотных мин был подписан в Оттаве 3 декабря 1997 года, а вступил в силу в марте 1999-го. Конвенцию изначально подписали 133 страны, включая Францию и Великобританию, впоследствии документ ратифицировали и другие. Еще три государства — постоянных члена Совбеза ООН (Россия, США и Китай) не присоединились к Оттавскому договору.

В конце июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выходит из конвенции, к которой страна присоединилась в 2006 году. Тогда же о своем решении выйти из договора уведомили Литва, Латвия, Эстония. 26 июня сейм (парламент) Польши также проголосовал за денонсацию конвенции.

9 июля агентство Reuters сообщило, что Литва и Финляндия в 2026 году могут начать производить противопехотные мины для себя и Украины. Как отмечало издание, это связано «с военной угрозой со стороны России».