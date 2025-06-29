Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о выходе из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он отметил, что теперь этот этот вопрос должен быть рассмотрен в украинском парламенте. По мнению депутата, такое решение главы государства «должно окончательно вернуть Украине право на эффективную оборону своей территории».

Участники Оттавской конвенции обязуются не использовать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать противопехотные мины другим странам. Они также должны ежегодно отчитываться о своих запасах и прогрессе в их уничтожении.

Документ подписали 164 страны. Среди тех, кто воздержался, более 30 государств, включая Россию, США, Китай, Израиль, Иран, Индию, Пакистан и КНДР. Ранее из конвенции решили выйти сразу несколько стран НАТО: Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония.

В ноябре 2024 года The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что действующий на тот момент президент США Джозеф Байден разрешил передать Украине противопехотные мины. В американском Минобороны сочли это решение главы государства «одним из самых полезных шагов», которые он предпринял перед тем, как покинуть Белый дом, в рамках помощи Киеву.

США ранее отправляли в Украину противопехотные осколочные мины направленного действия М18А1 Claymore. Эти мины устанавливаются над землей и активируются по команде оператора. Их использование разрешено международными соглашениями о запрете мин, если соблюдаются правила применения.