В Финляндии резко возрос интерес к курсам «молодого бойца», особенно среди женщин, из-за страха конфликта с Москвой, пишет The Guardian. Финские спецслужбы считают Россию одной из главных угроз для республики.

В статье говорится, что финская Женская национальная ассоциация по готовности к чрезвычайным ситуациям проводит около 40 курсов, в том числе по стрельбе, кибербезопасности, психологической устойчивости, умению выживать в дикой природе, водить снегоход и противодействие информационному влиянию. По данным издания, после начала СВО «число заявок на курсы резко возросло».

Один из них называется Nasta: он был открыт в 1997 году и сейчас «частично финансируется» Минобороны Финляндии, а также получает «существенную поддержку» от Национальной ассоциации подготовки в области обороны страны. Его участницы (около 75 женщин в возрасте от 18 до 70 лет) проходят тренировки на лесной военной базе неподалеку от города Коккола.

По словам представителя курсов Суви Аксела, заявок так много, что она сравнивает их со спросом на билеты на концерты популярных исполнителей. По ее словам, однажды из-за этого система не выдержала и рухнула, а порой «курсы заполняются в течение одной минуты».

Аксела также заявила, что после начала СВО им поступило огромное количество звонков: «Первый вопрос часто был “что я могу сделать?”. А второй — “Где я могу научиться стрелять?”. Третий, добавляет она, — “как я могу узнать, где мой бункер?”».

В статье уточняется, что, согласно недавней инвентаризации МВД Финляндии, на население в 5,6 млн человек приходится 50,5 тыс. бункеров — это «наследие» Финской войны с СССР.

«Популярность обучения стрельбе в Финляндии резко возросла за последние два года. Ранее в этом году правительство объявило о плане открыть более 300 новых стрельбищ, чтобы побудить людей заняться этим хобби и укрепить национальную оборону. Количество финнов, подающих заявки на получение лицензий на оружие, также значительно возросло», — говорится в статье.

Финским домохозяйствам, пишет The Guardian, рекомендуется иметь достаточно запасов, чтобы выжить без посторонней помощи в течение как минимум 72 часов — еду, воду, лекарства и доступ к радио на батарейках.

Аксела заявляет, что курсы пользуются особой популярностью среди женщин среднего возраста с высшим образованием из Хельсинки. По ее словам, многие всерьез относятся к угрозе конфликта с Россией из-за советско-финской войны в 1939-1940 годах.

Как и в России, в Финляндии проводится ежегодный призыв в армию, женщины могут это сделать на добровольной основе.

The Guardian приводит слова 42-летней Сари, матери двух детей, которая решила принять участие в Nasta не только «из-за своих патриотических ценностей», но и для того, чтобы «получить практические навыки в повседневной жизни». По ее мнению, после начала конфликта России с Украиной Финляндия может быть «следующей».

Другая женщина призналась, что старается не смотреть новости, а курс — это ее способ «противостоять собственным страхам». Третья женщина, которой 67 лет, призналась, что ее удивило ​​то, как «много молодых женщин берут в руки оружие», а ей самой любопытно узнать: «Каково это — стрелять во что-то?».

«В течение выходных группа будет учиться выживать в кризисной ситуации, в том числе разводить и тушить костры, готовить на улице, оказывать первую помощь, согреваться и строить туалет», — говорится в статье.

The Guardian пишет, что финская разведка Supo ранее назвала Россию «самой большой угрозой нацбезопасности Финляндии», а также напоминает, что республика проводит расследование вместе со Швецией по поводу повреждения подводного кабеля между Финляндией и Германией.

Замглавы Supo Теему Турунен заявил изданию, что методы действия российских спецслужб «агрессивны и представляют собой серьезную угрозу». Однако, добавил он, не стоит во всех инцидентах винить Россию, так как у нее «есть более неотложные приоритеты», чем Финляндия, например, «собственная стабильность и конфликт с Украиной».

На вопрос о том, может ли приход Дональда Трампа к власти повлиять на ситуацию, Турунен ответил, что «угроза со стороны России не исчезнет» и что, поскольку США все больше внимания уделяют Китаю, Европа должна «активизироваться и улучшить готовность».

Газета Iltalehti в конце августа писала, что для защиты Финляндии у границы с Россией будет развернута бронетанковая бригада численностью 4-5 тыс. человек. По информации издания, в ближайшее время их начнет обучать специально созданный подштаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели.