В Финляндии резко возрос интерес к курсам «молодого бойца», особенно среди женщин, из-за страха конфликта с Москвой, пишет The Guardian. Финские спецслужбы считают Россию одной из главных угроз для республики.

В статье говорится, что финская Женская национальная ассоциация по готовности к чрезвычайным ситуациям проводит около 40 курсов, в том числе по стрельбе, кибербезопасности, психологической устойчивости, умению выживать в дикой природе, водить снегоход и противодействие информационному влиянию. По данным издания, после начала СВО «число заявок на курсы резко возросло».

Nasta

Один из них называется Nasta: он был открыт в 1997 году и сейчас «частично финансируется» Минобороны Финляндии, а также получает «существенную поддержку» от Национальной ассоциации подготовки в области обороны страны. Его участницы (около 75 женщин в возрасте от 18 до 70 лет) проходят тренировки на лесной военной базе неподалеку от города Коккола.

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По словам представителя курсов Суви Аксела, заявок так много, что она сравнивает их со спросом на билеты на концерты популярных исполнителей. По ее словам, однажды из-за этого система не выдержала и рухнула, а порой «курсы заполняются в течение одной минуты».

Finnish Defence Forces

Аксела также заявила, что после начала СВО им поступило огромное количество звонков: «Первый вопрос часто был “что я могу сделать?”. А второй — “Где я могу научиться стрелять?”. Третий, добавляет она, — “как я могу узнать, где мой бункер?”».

В статье уточняется, что, согласно недавней инвентаризации МВД Финляндии, на население в 5,6 млн человек приходится 50,5 тыс. бункеров — это «наследие» Финской войны с СССР.

«Популярность обучения стрельбе в Финляндии резко возросла за последние два года. Ранее в этом году правительство объявило о плане открыть более 300 новых стрельбищ, чтобы побудить людей заняться этим хобби и укрепить национальную оборону. Количество финнов, подающих заявки на получение лицензий на оружие, также значительно возросло», — говорится в статье.

Финским домохозяйствам, пишет The Guardian, рекомендуется иметь достаточно запасов, чтобы выжить без посторонней помощи в течение как минимум 72 часов — еду, воду, лекарства и доступ к радио на батарейках.

Аксела заявляет, что курсы пользуются особой популярностью среди женщин среднего возраста с высшим образованием из Хельсинки. По ее словам, многие всерьез относятся к угрозе конфликта с Россией из-за советско-финской войны в 1939-1940 годах.

@Puolustusvoimat

Как и в России, в Финляндии проводится ежегодный призыв в армию, женщины могут это сделать на добровольной основе.

The Guardian приводит слова 42-летней Сари, матери двух детей, которая решила принять участие в Nasta не только «из-за своих патриотических ценностей», но и для того, чтобы «получить практические навыки в повседневной жизни». По ее мнению, после начала конфликта России с Украиной Финляндия может быть «следующей».

Другая женщина призналась, что старается не смотреть новости, а курс — это ее способ «противостоять собственным страхам». Третья женщина, которой 67 лет, призналась, что ее удивило ​​то, как «много молодых женщин берут в руки оружие», а ей самой любопытно узнать: «Каково это — стрелять во что-то?».

«В течение выходных группа будет учиться выживать в кризисной ситуации, в том числе разводить и тушить костры, готовить на улице, оказывать первую помощь, согреваться и строить туалет», — говорится в статье.

The Guardian пишет, что финская разведка Supo ранее назвала Россию «самой большой угрозой нацбезопасности Финляндии», а также напоминает, что республика проводит расследование вместе со Швецией по поводу повреждения подводного кабеля между Финляндией и Германией.

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Замглавы Supo Теему Турунен заявил изданию, что методы действия российских спецслужб «агрессивны и представляют собой серьезную угрозу». Однако, добавил он, не стоит во всех инцидентах винить Россию, так как у нее «есть более неотложные приоритеты», чем Финляндия, например, «собственная стабильность и конфликт с Украиной».

Finnish Defence Forces

На вопрос о том, может ли приход Дональда Трампа к власти повлиять на ситуацию, Турунен ответил, что «угроза со стороны России не исчезнет» и что, поскольку США все больше внимания уделяют Китаю, Европа должна «активизироваться и улучшить готовность».

Газета Iltalehti в конце августа писала, что для защиты Финляндии у границы с Россией будет развернута бронетанковая бригада численностью 4-5 тыс. человек. По информации издания, в ближайшее время их начнет обучать специально созданный подштаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели.