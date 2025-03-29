Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу France 24 заявил, что Европе нужна команда переговорщиков и специальный посланник для прекращения вооруженного конфликта на Украине.

Стубб отметил, что в настоящее время нет лидера, который мог бы четко координировать усилия по достижению мира. Несмотря на руководство со стороны Франции и Великобритании, вопрос о том, кто является посланником Европы в этом вопросе, остается открытым, считает финский лидер.

Стубб также упомянул о возможности отправки европейских солдат на Украину в составе миротворческого контингента для «стабилизации» ситуации. Он подчеркнул, что необходимо различать режим прекращения огня и заключение мира.

В период прекращения огня будет возможна поддержка с воздуха, с моря и с суши, и военные штабы стран ЕС уже работают над соответствующими планами, сообщил президент Финляндии. На втором этапе в рамках международного мандата на Украину могут быть направлены силы по управлению кризисом или миротворческие силы, добавил он.

Стубб скептически отозвался о попытках добиться прекращения огня. Он отметил, что Украина, США и ЕС стремятся к полному прекращению боевых действий на фронте, тогда как Россия настаивает на частичном прекращении огня, которое сначала коснется энергетической инфраструктуры, а затем и Черного моря.

«Это шаги в правильном направлении. Но давайте не будем недооценивать способность России нарушить режим прекращения огня. Они это сделают. И нам необходимо полное прекращение огня, за соблюдением которого придется следить», — сказал Стубб телеканалу France 24.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «затягивает» переговоры по урегулированию украинского конфликта, хотя и хочет его завершить. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RTVI предположил, что это заявление американского лидера является частью переговорного процесса и содержит намек на сложности, связанные с соглашением, которое предполагается подписать.