Кипрская компания ABH Ukraine, через которую российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен владели украинским банком Sense Bank (до 1 декабря 2022 — «Альфа-банк Украина»), предложила нескольким сотням своих кредиторов подать коллективный иск к Украине. Об этом сообщил украинский Forbes со ссылкой на письмо, копия которого оказалась в распоряжении издания.

Как отмечается в статье, ABH Ukraine с 2022 года не обслуживает обязательства по облигациям из-за санкций и национализации банка. Теперь компания предлагает инвесторам подать судебные иски к Украине, пишет украинская версия Forbes.

Речь идет об инвесторах, перед которыми ABH Ukraine имеет обязательства на $400 млн. Эти средства компания привлекала через корпоративные валютные облигации, которые бывший «Альфа-банк Украина» с 2016 года предлагал состоятельным клиентам в качестве альтернативы депозиту.

Один из кредиторов на условиях анонимности подтвердил факт рассылки письма с предложением ABH Ukraine к инвесторам. Большинство из инвесторов — состоятельные граждане Украины, сказано в статье.

В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Фридману подозрение в финансировании военной операции России на Украине, в декабре предприниматель был объявлен в розыск.

До этого, в августе 2023 года, Фридман стал на Украине фигурантом уголовного дела об отмывании средств на сумму $1,2 млн и €1,93 млн, а также об уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен (около $490 тыс.).

В июле прошлого года правительство Украины завершило процедуру национализации банка Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), который перешел в собственность Минфина страны. Поводом для национализации банка в Нацбанке Украины (НБУ) назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также персональные санкции против этих предпринимателей.

В конце декабря 2023 года холдинг ABH Holdings S.A. (ABHH), в число миноритарных акционеров которого входят Фридман и Авен, из-за национализации Sense Bank подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) иск против Украины более чем на $1 млрд.