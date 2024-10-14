Замоскворецкий суд Москвы приговорил гражданина Франции Лорана Винатье* к трем годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и о сборе сведений в области военной деятельности России.

Прокурор запрашивал для Винатье* три года и три месяца колонии общего режима. Гособвинитель просил учесть, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Также прокурор указал на состояние здоровье француза, наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей и других родственников, в числе которых больная мать.

Защита назвала запрошенный обвинением срок «слишком суровым» и попросила назначить Винатье* наказание в виде штрафа.

Рассмотрение дела прошло в особом порядке, по которому подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального. При этом в суде не исследовались и не оценивались собранные доказательства по делу.

Лоран Винатье* — сотрудник швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога», деятельность которой, как утверждается, направлена на предотвращение и урегулирование вооруженных конфликтов с помощью диалога и посредничества. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что Винатье* не работал на французские власти, а занимался дипломатическими и гуманитарными вопросами.

В чем обвинили Винатье*

Винатье* задержали и арестовали в Москве в июне. Его обвинили по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, Винатье* на протяжении нескольких лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, встречаясь с местными жителями. В ФСБ утверждали, что он общался с российскими политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и госслужащими.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2021 года и в августе 2022 года Винатье* встречался с тремя россиянами и собирал сведения «о мобилизации, боевой подготовке войск», а также политической обстановке. Одному из них, как утверждается, он задал вопрос «о размещении российских войск у границ Украины», другому — о мобилизации.

Следствие считает, что собранные Винатье* данные могут угрожать безопасности России. Как отмечал СК, француз намеренно игнорировал российское законодательство и не предоставлял документы для включения его в реестр иноагентов.

Адвокат Винатье* говорил, что его подзащитный нарушил российское законодательство, поскольку не был осведомлен о некоторых требованиях законодательства. В частности, француз, по словам защитника, не знал о необходимости уведомлять правоохранительные органы о деятельности иноагента и предоставлять им соответствующие документы.

В сентябре Винатье* признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента. Признаков шпионажа в его деятельности следствие не выявило.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов