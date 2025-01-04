В Екатеринбурге задержаны четыре россиянина, которые планировали устроить теракты в общественных местах города, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Двое из них, по данным спецслужбы, «причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области».

В ведомстве отметили, что у задержанных 2007-2008 года рождений изъяты самодельные бомбы и средства связи, в которых были инструкции по изготовлении взрывных устройств.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По данным ФСБ, подозреваемые придерживаются «идеи запрещенной на территории России террористической организации». Какой именно, не уточняется.

28 декабря 2024 года ФСБ России заявила, что предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. По данным спецслужбы, за их подготовку задержан россиянин, который действовал по указанию украинской военной разведки.

За пару дней до этого ведомство сообщило о предотвращении серии покушений, организованных украинскими спецслужбами. Жертвами нападений должны были стать высокопоставленные сотрудники Министерства обороны, принимающие участие в проведении военной операции.

Утром 17 декабря в результате подрыва самодельного устройства, встроенного в самокат, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По подозрению в теракте был задержан гражданин Узбекистана.