В Екатеринбурге задержаны четыре россиянина, которые планировали устроить теракты в общественных местах города, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Двое из них, по данным спецслужбы, «причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области».

В ведомстве отметили, что у задержанных 2007-2008 года рождений изъяты самодельные бомбы и средства связи, в которых были инструкции по изготовлении взрывных устройств.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По данным ФСБ, подозреваемые придерживаются «идеи запрещенной на территории России террористической организации». Какой именно, не уточняется.

Осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не смогут выйти условно-досрочно

28 декабря 2024 года ФСБ России заявила, что предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. По данным спецслужбы, за их подготовку задержан россиянин, который действовал по указанию украинской военной разведки.

За пару дней до этого ведомство сообщило о предотвращении серии покушений, организованных украинскими спецслужбами. Жертвами нападений должны были стать высокопоставленные сотрудники Министерства обороны, принимающие участие в проведении военной операции.

Утром 17 декабря в результате подрыва самодельного устройства, встроенного в самокат, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По подозрению в теракте был задержан гражданин Узбекистана.