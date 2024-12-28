ФСБ России предотвратила теракты в отношении высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, за их подготовку задержан россиянин, который действовал по указанию украинской военной разведки.

«Федеральной службой безопасности предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, задержанный россиянин через мессенджер Телеграм установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины по имени «Андрей».

«По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограмм в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку», — рассказали в ФСБ.

Также задержанный провел разведывательные мероприятия по местам проживания «объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва», добавили в ЦОС.

26 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений, организованных украинскими спецслужбами. Жертвами нападений должны были стать высокопоставленные сотрудники Министерства обороны, принимающие участие в проведении военной операции.

Утром 17 декабря в результате подрыва самодельного устройства, встроенного в самокат, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По подозрению в теракте был задержан гражданин Узбекистана.