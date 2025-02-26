Федеральной службе безопасности могут вернуть право на создание следственных изоляторов для подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации.

«Опыт прошедших лет показал, что принятые ранее с подачи западных “партнеров” в целях соответствия “европейским ценностям” решения не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений», — написал в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Россия взяла на себя обязательство передать управление всеми пенитенциарными заведениями Министерству юстиции в связи со вступлением в Совет Европы в 1996 году.

«В 2022 году Российская Федерация прекратила членство в Совете Европы и в настоящее время не связана с ним какими-либо обязательствами», — отмечается в документе.

Авторы законопроекта указали на рост числа лиц, подозреваемых и обвиняемых в государственной измене, сотрудничестве с другими государствами на конфиденциальной основе и шпионаже, «большинство которых содержится в следственных изоляторах». Помимо этого, в записке упоминается стабильно высокое число лиц, которые проходят по делам о терроризме и экстремизме.

По информации Пискарева, с 2015 по 2024 год в России в три раза выросло количество уголовных дел о госизмене, шпионаже, экстремизме и терроризме, а число подозреваемых и обвиняемых по соответствующим статьям, находящихся под стражей, выросло в четыре раза.

«К указанным лицам в условиях специальной военной операции проявляется повышенный интерес со стороны представителей иностранных государств и организаций, что требует принятия дополнительных мер по защите государственной тайны», — утверждает инициативная группа.

В рамках инициативы предлагается передать ФСБ следственные изоляторы центрального подчинения ФСИН. Положения законопроекта также предполагают передачу органам безопасности полномочий по транспортировке, конвоированию и охране указанных лиц.

Авторы законопроекта отмечают, что следственные изоляторы будут включены в структуру органов безопасности в качестве юридических лиц, а сотрудниками СИЗО будут военнослужащие органов безопасности.

«Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

По словам инициативной группы, реализация законопроекта «не повлечет социально-экономических и иных последствий», не повлияет на достижение целей государственных программ и не потребует дополнительных расходов из бюджета, так как финансирование будет осуществляться за счет перераспределения средств, выделяемых на содержание СИЗО центрального подчинения ФСИН.

В случае одобрения законопроекта, предлагаемые изменения должны будут вступить в силу с 1 января 2026 года.

В январе заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что увеличение числа задержаний по статье о госизмене вызвано запросом со стороны общества, обеспокоенного атаками беспилотников. Он также напомнил, что эффективность работы спецслужб проявляется, в числе прочего, выявлением «агентуры, которая готова нам нанести серьезный ущерб».

В апреле 2024 года сообщалось, что российские суды вынесли рекордное за 14 лет количество приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении государственной тайны. В частности, по статье о госизмене в 2023 году были признаны виновными 39 россиян, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 16 человек. Число иностранцев, которые были признаны виновными в шпионаже в 2023 году, составило девять человек, в 2022 году был осужден один иностранный гражданин. По делу о разглашении государственной тайны в 2023 году были осуждены 73 человека, в 2022 году — 69 человек.