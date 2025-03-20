Федеральная служба безопасности предотвратила в террористический акт в Мариуполе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан житель города Мариуполя, причастный к подготовке совершения террористического акта в отношении представителей органов местной власти», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, перед задержанием злоумышленник достал из тайников компоненты самодельного взрывного устройства, которое он планировал разместить у здания Приморской районной администрации.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 205.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств и содействие террористического деятельности).

13 марта ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах.

В начале марта ЦОС ФСБ также сообщал, что в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метро готовились взрывы, силовикам удалось предотвратить теракт. По данным ведомства, участник запрещенной в России международной террористической организации при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.