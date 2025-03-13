ФСБ предотвратила серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам военнослужащих в восьми регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным спецслужбы, в Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин.

«Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО», — говорится в сообщении ЦОС.

По информации ФСБ, во время досмотра в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях нашли пять посылок, которые содержали самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы. Они были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ.

Эксперты установили, что взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем. По данным ЦОС, в Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, отправлявший посылки.

Задержанный сообщил на допросе, что спецслужбы Украины обещали $6 тыс., но так и не заплатили. По его словам, по заданию куратора посылки надо было отправить по адресам в Энгельс, Москву, Люберцы, Воронеж.

В ФСБ напомнили гражданам о необходимости сохранения бдительности и недопустимости получения посылок и подарков от неизвестных отправителей.

В начале марта ЦОС сообщал, что в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метро готовились взрывы, ФСБ удалось предотвратить теракт. По данным ведомства, участник запрещенной в России международной террористической организации при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

26 февраля на Ставрополье ФСБ также пресекла серию терактов, которую готовил гражданин одной из стран Центральной Азии по указанию куратора с Украины. По данным спецслужбы, задержанный нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на региональные главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района.