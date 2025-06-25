ФСБ сообщила, что в Московской области была пресечена подготовка теракта против российского военного. По данным спецслужбы, двое россиян пытались достать из схрона самодельную бомбу, оба были убиты в перестрелке.

В ведомстве сообщили, что около одного из СНТ в Подмосковье обнаружили двух граждан России, которые доставали самодельное взрывное устройство из тайника. В ФСБ заявили, что подозреваемые были «пособниками украинских спецслужб» и планировали использовать бомбу для диверсии против российского военнослужащего в столичном регионе.

«При попытке задержания подозреваемые открыли огонь и были убиты ответным огнем. У них нашли пистолеты Макарова с патронами, готовое к применению взрывное устройство и телефоны с перепиской о планируемом нападении», — рассказали в спецслужбе.

Следственная служба ФСБ по Москве и области возбудила уголовное дело.

В феврале ФСБ России предотвратила теракт в Москве, направленный против крымского митрополита Тихона. По данным ведомства, операцию готовилась украинская военная разведка. Были задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины.

В начале июня российская спецслужба заявила о предотвращении теракта в Крыму, который, по ее данным, собирался устроить житель Феодосии, завербованный СБУ.