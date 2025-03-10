Сотрудник посольства Великобритании в Москве и супруг британского дипломата были лишены аккредитации в России в связи с предполагаемой шпионской деятельностью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о втором секретаре посольства Алкеше Одедре 1990 года рождения и муже первого секретаря политического отдела дипломатического представительства Табасум Рашид — Майкле Скиннере 1992 года рождения.

Как пишет ФСБ, двое мужчин намеренное указали неверную информации при получении разрешения на въезд в Россию, нарушив законодательство. Помимо этого, отметили в ведомстве, в их деятельности были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы, которая была направлена на ослабление безопасности России.

В связи с этим, Министерство иностранных дел России и «заинтересованные ведомства» приняли решение об отзыве аккредитаций у Одедры и Скиннера. Они также должны будут покинуть территорию России в течение двух недель.

В сентябре 2024 года ФСБ объявило о лишении аккредитации шести сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве на основании признаков разведывательно-подрывной работы в их действиях.

В ведомстве рассказали о наличии документальных свидетельств, указывающих на координацию Великобританией эскалации военно-политической обстановки. ФСБ также назвало Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского внешнеполитического ведомства «головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении».

Как уточняет «Интерфакс», аккредитации были лишены Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел, которые взаимодействовали с российскими СМИ и НКО.

Позднее, в ноябре 2024 года, был лишен аккредитации второй секретарь политического отдела британского посольства в России Уилкс Эдвард Прайор. Он также указал неверные данные при получении разрешения на въезд в страну и был обвинен в разведывательно-подрывной работе.

В ФСБ обратили внимание на то, что Прайор сменил «на должности прикрытия» одного из шести сотрудников посольства, которые ранее были выдворены из России. По факту произошедшего Министерство иностранных дел России вызвало британского посла.