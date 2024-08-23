Четверо сотрудников Федерaльной службы испoлнения наказаний (ФСИН) Рoссии погибли в результате захвата осужденными исправительной колонии № 19 в Суровикино под Волгоградом. Изначально во ФСИН говорили, что погибших трое, но позже стало известно о гибели четвертого сотрудника.

«К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался», — сказали во ФСИН (цитата по «Интерфаксу»).

По сообщениям телеграм-каналов, четвертым погибшим сотрудником ФСИН оказался 25-летний Сергей Гордополов, которого террористы мучили на видео. Shot писал, что Гордополов был спасен во время штурма колонии, но находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, у него множественные раны головы, закрытая черепно-мозговая травма и открытые порезы спины.

В сообщении канала отмечалось, что в ближайшее время мужчину могут транспортировать вертолетом санавиации в Волгоград. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти Гордополова, о чем написали не только Shot, но и Mash, Baza и другие каналы.

«Осторожно, новости» пишет, что Гордополов учился в петербургском Политехе на юриста, а потом вернулся в родное Суровикино. Он увлекался баскетболом и футболом (играл за университетский спортивный клуб), слушал Макса Коржа и Little Big, пишет канал.

По данным Baza, погибли также начальник воспитательного отдела Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов и заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма.

По сообщению ФСИН, еще четверо сотрудников колонии были госпитализированы с травмами, пострадали также четверо осужденных, которые были взяты в заложники.

Преступники убиты Росгвардией

Захват заложников в ИК-19 произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Baza отмечала, что от захватчиков смогли сбежать пятеро пострадавших — один заключенный и четыре сотрудника колонии, в том числе ее начальник Андрей Девятов, который поступил в отделение реанимации.

В 16 часов (совпадает мск) начался штурм колонии, который продлился полчаса, писала Baza. Четверо радикалов, которые взяли сотрудников колонии в заложники, были убиты снайперами спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области. Как сообщила Росгвардия, снайперы ликвидировали преступников «четырьмя точными выстрелами».

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в операции по освобождению заложников наряду со спецназом ФСИН «Барс» участвовал СОБР Волгоградского управления Росгвардии, для обеспечения безопасности привлекался ОМОН.

Радикалами оказались уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев (28 лет) и Темур Хусинов (29 лет), а также уроженцы Таджикистана Рустамчон Наврузи (23 года) и Назирчон Тошов (28 лет). Трое из них были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

Захватчики объявили себя «моджахедами Исламского государства»*, свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

СК по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* запрещенная в России террористическая организация