При наличии просроченной задолженности на сумму свыше 3 тысяч рублей судебные приставы вправе изымать у россиян средства индивидуальной мобильности — например, электросамокаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главного управления ФССП России.

В ведомстве уточнили, что основанием для изъятия или ареста имущества может стать любая непогашенная задолженность на сумму от 3 тысяч рублей.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — пояснили в пресс-службе управления ФССП по Москве.

В частности, электросамокат могут изъять у гражданина с имеющейся задолженностью по алиментам, уплате штрафов, компенсации морального вреда и «иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и бюджетов».

Объем задолженности по потребительским кредитам в 2024 году вырос c 98 млрд до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Причиной стали высокая инфляция и ключевая ставка Центробанка.

По мнению экспертов, россиянам становится все сложнее гасить кредиты из-за цен, рост которых в феврале 2025 года составил в среднем 10% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что в 2024 году замедлился и рост доходов населения, из-за чего гражданам стало сложнее платить по кредитам. По его словам, просроченная задолженность у банков отображается только через три месяца после ее образования, поэтому реальная статистика выше.

Экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина заявила о «крайней закредитованности» населения России. Она привела данные на конец 2024 года, согласно которым российские граждане в общей сложности должны банкам 37 трлн рублей, включая ипотечные кредиты.

При этом экс-глава Центробанка экономист Сергей Дубинин в феврале 2025 года заявил RTVI, что россияне часто оформляют банковские займы и рассрочку, но сильно закредитованных среди них «не так уж много». Он порекомендовал гражданам, которые по какой-то причине испытывают трудности с погашением задолженности, не брать новые кредиты, а идти на диалог с банками.