Евросоюз разрабатывает резервный план по выделению Украине €20 млрд, который позволит обойти вето со стороны Венгрии, блокирующей выделение средств украинской стороне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Одна из моделей, рассматриваемых странами-участницами ЕС, — финансирование Киева за счет взятия средств в долг.

По данным источников издания, страны-участницы ЕС могут взять на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом Евросоюза, что даст Еврокомиссии (ЕК) возможность занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Украине. FT указывает, что подобный механизм использовался в 2020 году — тогда ЕК предоставляла государствам Евросоюза €100 млрд помощи для краткосрочных программ поддержки работы во время пандемии коронавируса.

Издание отмечает, что преимущество этого варианта в том, что он не требует гарантий от всех 27 стран-участниц ЕС при условии, что решение будут принимать государства с высоким кредитным рейтингом. При этом некоторым странам, например Германии и Нидерландам, для получения национальных гарантий потребуется одобрение парламента.

Собеседники издания подчеркивают, что у такой схемы есть и недостатки: в отличие от изначального пакета помощи, который блокирует Венгрия, такой способ ограничен кредитами и не будет включать гранты. Однако в то же время источники FT указывают, что этот план должен обеспечить Киеву достаточное финансирование.

Еще один способ, который рассматривает Евросоюз, — предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. Такие Киев уже получал в 2023 году — на сумму €18 млрд. Для этого варианта потребуется согласия большинства стран-участниц ЕС.

Однако официальные лица ЕС подчеркивают, что их приоритетным вариантом остается согласование помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку она рассчитана на четырехлетний период. Издание указывает, что независимо от выбранной модели Евросоюз пообещал предоставить Украине помощь не позднее марта 2024 года.

Блокировка Венгрией пакета помощи Украине

15 декабря Будапешт заблокировал пакет помощи Украине на €50 млрд. Агентство Reuters со ссылкой на официальные лица писало, что «компромиссное» бюджетное предложение, которое выдвинул глава Европейского совета Шарль Мишель, поддержали все страны-участницы ЕС, кроме Венгрии. Отказ Орбана искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет, указывало Financial Times.

Шарль Мишель отметил, что Евросоюз вернется к обсуждению вопроса о выделении финансовой помощи Украине в январе 2024 года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что у стран-членов ЕС «еще есть время, в ближайшие несколько недель Украина не останется без денег».

Позднее источники FT сообщали, что некоторые официальные лица ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы полноценно утвердить выделение пакета помощи Украине. По словам собеседников издания, страны-члены ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая предусматривает лишение государства избирательных прав в связи с нарушением европейского законодательства. Такую меру собеседники издания называют «самым мощным оружием ЕС против государства-члена».

«Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько других инструментов [в вопросе принятия нового пакета помощи Украине]. Однако в конечном счете Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине», — подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на саммите лидеров стран-участниц ЕС в Брюсселе.