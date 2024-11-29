Власти Украины перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район, сообщает британская газета Financial Times (FT). По данным издания, такое решение приняли из-за нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».

«Угроза появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу (22 ноября) из-за сообщения о ракетной опасности», — говорится в статье.

Здание украинского парламента находится в правительственном квартале Киева, который в настоящее время усиленно охраняется, вместе с кабинетами министров, администрацией президента и Национальным банком, отмечает FT.

Накануне президент России Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане аявил, что Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины. По его словам, это могут быть центры принятия решений в Киеве.

Российский лидер напомнил, что Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. «Киевские главари сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы и не имеют даже права отдавать приказы армии», — отметил Путин.

Он также добавил, что в мире нет аналогов новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы «Орешник». Более того, по мнению главы государства, в ближайшее время никто не сможет разработать подобное оружие.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее сказал, что Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине.