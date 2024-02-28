Высокопоставленный европейский чиновник из оборонной сферы, комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, сообщил Financial Times, что там и так находятся «западные спецназовцы».

«Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально», — пояснил источник газеты.

При этом представитель НАТО сказал FT, что альянс не планирует размещать войска на украинской территории. «Украина имеет право на самооборону, и мы имеем право их поддерживать», — отметил он.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Киева, которая состоялась в Париже, не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме пока так и не был достигнут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже предупредил, что присутствие натовских военных на Украине сделает конфликт между Россией и НАТО уже не вероятным, а неизбежным. «Вот так и оцениваем [заявления президента Франции о возможной отправке военных альянса на Украину]», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что союзники оказывают Украине беспрецедентную поддержку с 2014 года, но планов размещения боевых войск НАТО там нет.

Вечером 27 февраля глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню пояснил, что имел в виду Макрон, говоря о том, что Париж не исключает отправку войск в Украину в будущем.

«Очевидно, что вопрос о войне с Россией не стоит. Говорить, что мы ничего не исключаем, не является ни проявлением слабости, ни эскалацией», — отметил глава ведомства.

При этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что президент говорил об отправке войск для выполнения конкретных задач, таких как помощь в разминировании, производстве оружия на месте и киберзащите.