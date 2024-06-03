Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним три вопроса: сделку по «Силе Сибири-2», отказ участвовать в конференции по Украине в Женеве и расширение активности китайских банков в России, передает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает FT, сделка по газопроводу застопорилась из-за ценовых требований Пекина. По данным издания, Китай запросил цену, «близкую к сильно субсидируемым российским внутренним ценам». Кроме того, КНР намерена покупать небольшую часть планируемой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа в год, отмечает газета.

FT также обратила внимание, что главы «Газпрома» Алексея Миллера не было в составе российской делегации во время визита Путина в Пекин. По данным издания, в еще неопубликованном отчете крупного российского банка говорится, что «Силу Сибири-2» исключили из базового прогноза для «Газпрома».

Такой шаг, как отмечает газета, привел к снижению ожидаемой прибыли компании почти на 15% в 2029 году, когда банк ждал запуска газопровода.

Главы России и Китая также обсудили, чтобы один или несколько банков «финансировали торговлю компонентами для российской оборонной промышленности». При этом, по данным FT, такой шаг навлечет на себя американские санкции, которые исключат любой такой банк из более широкой глобальной финансовой системы.

«Предлагаемое сотрудничество с китайскими банками остается в гораздо меньших масштабах, чем просила Россия», — добавили источники британской газеты.