Украина приближается к тому, что может стать самым мрачным моментом с начала военных действий, пишет The Financial Times (FT). Она проигрывает на поле боя на восточном направлении, испытывает дефицит электроэнергии в преддверии зимы и сталкивается с напряженностью в обществе из-за принудительной мобилизации.

За переговоры с Россией выступают даже бойцы ВСУ, некогда воодушевленные надеждами на возвращение территорий, отмечает газета. Один из украинских командиров на восточном фронте признался, что боится перспективы «вечной войны». «Сейчас я за переговоры», — сказал он.

Мужчина опасается, что его сын, тоже военный, проведет большую часть жизни в боях, а его внук унаследует «бесконечный конфликт». Командир одного из батальонов ВСУ Михаил Темпер отметил, что его цели начали меняться.

«Сейчас я больше думаю о том, как спасти моих людей. Довольно трудно представить, что мы сможем отбросить врага к границам 1991 года», — считает он.

«Если США перекроют кран, нам конец», — заявил военнослужащий из 72-й механизированной бригады ВСУ.

Украина всеми силами пытается восстановить истощенные ряды своей армии мотивированными и хорошо обученными бойцами в том время как произвольная система мобилизации вызывает социальную напряженность, пишет FT. Украине также грозят отключения электричества и, возможно, отопления зимой.

«Общество истощено», — констатировал председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который вернулся из поездки в США с пустыми руками по ключевым для Киева вопросам ― разрешение дальних ударов по России и прогресс по заявке на вступление в НАТО, ― придется столкнуться с этими проблемами.

Зеленский испытывает растущее давление со стороны западных партнеров, требующих от него найти путь к урегулированию конфликта путем переговоров, пишет издание.

«Большинство игроков хотят здесь деэскалации», — заявил FT высокопоставленный украинский чиновник в Киеве.

Многие европейские дипломаты, присутствовавшие на прошлой неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, отмечают ощутимые изменения в тоне и содержании дискуссий вокруг потенциального урегулирования. По их словам, украинские официальные лица более открыты в обсуждении возможного соглашения о прекращении огня, а западные чиновники ведут более откровенные разговоры о необходимости срочно заключить такую сделку.

По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал потенциальные компромиссы на встречах с западными коллегами во время поездки в США и занял более прагматичную позицию относительно возможных переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы добиться долговременного мирного соглашения. И это большая перемена по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу», — сообщил FT один из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.

Президент Украины находился в США с 22 по 27 сентября. Он представил президенту страны Джо Байдену и ключевым кандидатам в главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис свой «план победы», но, по данным The Wall Street Journal, американскую сторону документ не впечатлил.