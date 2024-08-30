Общие убытки Telegram за 2023 год составили около $173 млн, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на финансовую отчетность компании. Как отметило издание, задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции наносит удар по планам компании провести IPO.

По данным FT, выручка Telegram за прошлый год составила $342 млн, операционные убытки — $108 млн.

В марте Дуров говорил изданию, что рассматривает возможность проведения IPO. Он отмечал, что потенциальные инвесторы оценили Telegram более чем в $30 млрд.

Теперь эксперты предупреждают, что листинг компании может быть затруднен в связи с процессом над Дуровым во Франции, если рекламодатели не захотят тратить деньги на платформу, связанную с предполагаемым распространением противоправных материалов. «Вы просто останетесь с криптомошенничеством и рекламой быстрого похудения», — сказал неназванный собеседник FT.

Держатели облигаций компании из-за недавних событий понесли значительные потери: в понедельник, 26 августа, цена на еврооблигацию Telegram Group на внебиржевом рынке упала на 10,4%, до $856,80 (по итогам торгов 23 августа — до новостей о задержании Дурова — ее цена составляла $956,25).

«Станут ли инвесторы участвовать в IPO, не будучи уверенными, что Telegram — не изгой? Я не уверен. Те, кто инвестируют в облигации, столкнутся с аналогичной дилеммой», — сказал в беседе с FT один из держателей облигаций.

Он добавил, что не ждет «быстрого восстановления облигаций». Другой держатель облигаций отметил, что не получал от Telegram никаких сообщений после новостей о задержании Дурова.

Telegram, как отмечает FT, полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным состоянием в криптовалюте. Компания также привлекла около $2,4 млрд в виде долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году. В эту сумму входит размещение облигаций на $1 млрд в 2021 году, среди инвесторов были суверенные фонды Абу-Даби.

Основателя мессенджера Telegram задержали по прилете из Азербайджана в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. В четверг, 28 августа, бизнесмена выпустили под судебный надзор. Ему предъявили обвинение по шести статьям, обязали внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию.