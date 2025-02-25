Украина готова заключить с США соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Киев решил подписать соглашение после отказа США от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов. Сторонам удалось договориться «о гораздо более выгодных условиях», и в Киеве представили сделку как «способ расширения отношений с США с целью укрепления перспектив Украины после трех лет конфликта», пишет издание.

Согласно финальной версии соглашения, страны создают фонд, в который Украина будет отчислять 50% доходов от принадлежащих государству полезных ископаемых.

При этом в документе отсутствуют гарантии безопасности со стороны Вашингтона, на которых изначально настаивал Киев в обмен на согласие на сделку. Размер доли США в фонде и условия «совместного владения» ресурсами также оставлены для обсуждения в последующих соглашениях.

Как сообщили источники FT, сделку одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Документ может быть подписан во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным AFP, подписание соглашения США и Украины по редкоземельным металлам может состояться в Вашингтоне 28 февраля.

Обсуждения сделки по полезным ископаемым

В середине февраля Зеленский отклонил проект соглашения по полезным ископаемым, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом. Украинский глава заявил, что документ «нечеткий» и в нем «нет ни слова» о гарантиях безопасности для Киева. Он также отметил, что указанная Трампом сумма в $500 млрд превышает размер фактически оказанной военной помощи Украине со стороны США.

После срыва сделки Трамп выступил с резкой критикой Зеленского. Американский лидер упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения. Трамп также усомнился в необходимости личного присутствия Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Россией. Президент Украины заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

19 февраля в Киев прибыл с трехдневным визитом спецпосланник президента США Кит Келлог. После встречи с ним Зеленский заявил о «возрождении надежды» на заключение крепкого соглашения с США, Келлог назвал «позитивными» дискуссии с украинским лидером. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что эксперты приступят к работе по соглашению с США об использовании полезных ископаемых с 24 февраля.

22 февраля The New York Times и NV написали, что после отказа Зеленского от сделки США ужесточили некоторые пункты соглашения. Новая версия предлагала закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона — треть, которую уже предоставила в виде оружия.

Размер фонда американская сторона предлагала установить на уровне $500 млрд. Соглашение охватывало не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть. Вашингтон заявлял, что считает соглашение «сугубо коммерческим» и выносит обсуждение вопросов гарантий безопасности за пределы этой договоренности, пишет NV. Также в рамках соглашения США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям.

Украинская сторона предлагала пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине. Источники NV считали, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы «разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием».