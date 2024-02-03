Страны G7 разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным издания, замороженные российские активы предлагается использовать в качестве залога.

Согласно планам, союзники Киева потребуют, чтобы Россия погасила долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать замороженные средства.

Как сообщили неназванные собеседники FT, такие планы распространило среди стран G7 правительство Бельгии. Чиновники двух стран G7 (имена не приводятся) заявили изданию, что в настоящее время это «основной вариант разблокирования замороженных средств для Украины».

Как пишет FT, союзники Украины в таком случае смогут собрать необходимые для страны средства без немедленного решения юридических вопросов касательно конфискации российских суверенных активов.

«Это, в частности, позволит отложить вопрос о том, что будет происходить с российскими суверенными активами, даже если они будут использованы в качестве залога», — заявил изданию источник.

Один из собеседников FT заявил, что «использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между различными точками зрения за столом переговоров как внутри ЕС, так и в G7».

В январе премьер Бельгии Александер Де Кроо говорил агентству Reuters, что его страна не возражает против конфискации замороженных российских активов, однако для этого необходимо создание четкого механизма. Тогда он также упоминал возможность использования российских активов в качестве залога при привлечении финансирования для Украины.

Однако анонимные высокопоставленные чиновники в ЕС заявили Reuters, что руководство Евросоюза сомневается в возможности использовать замороженные активы Центробанка России, поскольку этот шаг кажется им рискованным с юридической точки зрения и опасным для евро: иностранные инвесторы могут испугаться за собственные активы и вывести их.

Кроме того, по словам источников агентства, в ЕС опасаются ответных действий России, на территории которой находятся европейские активы на $288 млрд — в частности, собственность бельгийской компании Euroclear. Собеседник Reuters дал понять, что если эти активы будут арестованы российской стороной, бюджета Евросоюза не хватит на спасение предприятия.

В декабре 2023 года FT писала, что США предложили странам Евросоюза признать себя потерпевшими от действий России на Украине и на этом основании изъять замороженные активы в качестве компенсации ущерба, а затем перенаправить эти средства на оказание помощи Украине через Всемирный банк или другую международную организацию.