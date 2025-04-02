В Европе предлагают создать «наднациональное ведомство», которое будет закупать и накапливать оружие и военную технику для совместного пользования, а также помогать финансировать масштабное перевооружение по всему континенту. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Газета ссылается на неофициальные документы с такими планами, к которым она получила доступ. Они были составлены в британском Казначействе и переданы ключевым европейским странам в последнюю неделю марта. В бумагах указано, что они не отражают официальную политику Лондона.

В документах приводятся доводы в пользу создания многостороннего фонда для «коалиции доброй воли», куда войдут желающие участвовать в нем страны. Предполагается, что этот фонд будет брать займы на рынках по выгодным ставкам и поддерживать европейские расходы на оборону. В частности, он будет выдавать кредиты на оборонные проекты, а также накапливать военные ресурсы в виде неких «общих запасов».

Среди возможных закупок в бумагах перечислены запчасти для военной техники, такой как танки и самолеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы ПВО, взрывчатые вещества, а также вспомогательная воздушная техника, сообщает газета.

Ожидаемые размеры фонда в планах не указали, но, как считают составители, эти меры помогут закрыть дефицит финансирования обороны в Европе, который оценивается в «сотни миллиардов евро».

В британском правительстве отказались говорить с FT об этих документах. «Мы не комментируем утечки», — приводит издание слова одного из чиновников.

В феврале министр финансов Польши Анджей Доманьский предложил странам Европы, включая Великобританию, создать общий фонд или банк для финансирования перевооружения стран континента.

Ранее в том же месяце глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на европейских и украинских складах не осталось оружия. Причиной этого он назвал мизерные траты этих стран на оборону в течение последних 30 лет.

Страны Европы намерены значительно увеличить расходы на оборону на фоне снижения американских гарантий в сфере безопасности и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он, в частности, потребовал от стран НАТО тратить по 5% их ВВП на оборону.