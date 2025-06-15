Иранский футболист российского клуба «Оренбург» Саид Сахархизан не может приехать в Россию. Представители команды рассказали РИА Новости, что спортсмен застрял на родине из-за закрытия воздушного пространства.

В «Оренбурге» отметили, что остаются на связи с иранским нападающим. Клуб надеется, что Сахархизану вскоре удастся вылететь в Россию.

Саиду Сахархизану 21 год, он воспитанник иранских академий «Сайпы» и «Пайкана». Летом 2022-го спортсмен подписал трехлетний контракт с клубом «Хавадар», который базируется в Исламшехре и Тегеране. В сезоне 2023/2024 играл за «Гол Гохар», а в июле 2024 года подписал контракт с «Оренбургом». В сезоне 2024/2025 иранец провел 30 матчей и забил восемь голов.

Воздушное пространство в Иране закрыто на фоне обострения конфликта с Израилем. Днем 15 июня агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны сообщало, что небо будет закрыто до 1:30 мск понедельника.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран обменялись очередными ударами. Как пишет CNN, Тегеран выпустил более 200 ракет. В результате 14 человек погибли, еще 380 человек пострадали. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

В израильском городе Бат-Ям погибли по меньшей мере четыре человека, жилой квартал превратился в руины, указывает CNN. Также удары пришлись по домам в Тамре и Реховоте.

Жители иранской столицы Тегеран сообщили CNN, что в воскресенье днем они почувствовали новые взрывы. В министерстве здравоохранения Ирана утверждают, что большинство убитых или раненых в результате израильских ударов — женщины и дети, передает телеканал.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары были нанесены по объектам ядерных и военных исследований и разработок, а также по складам топлива.

Президент США Дональд Трамп 15 июня в интервью ABC News заявил, что Америка могла бы вмешаться в израильско-иранский конфликт. Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время американская сторона не участвует в нем.

Трамп также сказал, что он не возражает против того чтобы президент России Владимир Путин стал посредником в улаживании израильско-иранского конфликта. «Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — сказал республиканец.