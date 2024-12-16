В структуре российских Вооруженных сил должно быть создано подразделение по примеру Киберкомандования США. Об этом заявил RTVI бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Комментируя заявление министра обороны Андрея Белоусова о формировании в составе ВС войск беспилотных систем, Ивашов отметил, что фактор БПЛА «уже стал реальностью». При этом он выразил мнение, что Россия была не готова к боевым действиям с участием дронов.

«Причем мы, эксперты, стоящие вне Вооруженных сил, <…> военные, тот же Московский радиотехнический институт и другие говорили об опасности беспилотников. И когда мы узнали, что на вооружении не только США, но и Израиля, и других стран, стоят более 100 тыс. беспилотников, целая серия разнородных беспилотников, мы обращались в Министерство обороны, в Совет Безопасности», — сказал генерал.

Он добавил, что беспилотники необходимо принимать на вооружение как ответную меру. По словам Ивашова, помимо формирования отдельного рода войск необходимо также обеспечить дронами сухопутные войска, военно-морской флот и др.

«Уже нужно структурно проводить исследования, в том числе по опыту российско-украинского конфликта: как применялись, кем применялись, какие типы, какие еще не применялись, но могут быть применены. И не только беспилотники, ведь США создали главное Киберкомандование, а главное командование — это не департамент обеспечения какой-то, а это ударные команды. Кибероружие уже применяется в российско-украинском конфликте, но пока не массово», — порассуждал генерал.

Разработки, предназначенные для ведения «кибервойны», по словам Ивашова, способны вывести из боеспособного состояния системы управления государственными структурами, видами Вооруженных сил, а также ракетно-ядерным оружием.

«Здесь речь идет о том, чтобы лишить государство систем управления — и регионами, и видами вооруженных сил, и другими силовыми структурами, и военно-промышленным комплексом и так далее. Нужно серьезное исследование, научное исследование», — отметил бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Ивашов призвал восстановить научно-исследовательские подразделения, существовавшие в годы СССР и в течение некоторого времени после его распада.

«Всё это было уничтожено. Это развитая система — и академии, и военные институты этим занимались. Был центр военных исследований Генерального штаба, его нужно восстанавливать. Сегодня война, в основном, ведется интеллектуальным потенциалом — там отрабатывается, какие виды вооружений нужно совершенствовать, включая то, что называется «оружием непосредственного поражения». Но нужно развивать сегодня системы искусственного интеллекта — на Западе он применяется в полной мере», — заключил генерал.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил о нехватке современных вооружений в стране. Тогда же глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны быстро развивается, и выразил уверенность, что «все стоящие перед оборонкой задачи» будут решены.

В ноябре 2024 года Путин заявил о скорых поставках в войска новейших разработок оружия. На коллегии Минобороны, прошедшей 16 декабря, президент сказал, что в российской армии используют уже более 6,5 тыс. передовых разработок ОПК — межвидовых систем информационного обмена мобильных устройств. Благодаря этому время на постановку задач снизилось в полтора-два раза, отметил президент.