Генпрокуратура считает заявление о смерти дальневосточного «крабового короля» Олега Кана инсценировкой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. На заседании Арбитражного суда представитель Генпрокуратуры также заявил, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили документы, согласно которым смерть бизнесмена не регистрировалась.

«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — сказал представитель ведомства.

По его словам, правоохранители применяют в отношении Кана активные действия по привлечению к ответственности — как уголовной, так и гражданско-правовой.

«В материалах дела представлены документы, доказывающие факт уголовного преследования Кана за организацию убийства, за контрабанду краба. <…> Действия представителя ответчика по поводу создания ложного представления о том, что Кан якобы мертв, мы расцениваем как инсценировку. <…> Смерть Кана не регистрировалась», — отметил представитель Генпрокуратуры.

19 марта РИА Новости со ссылкой на представителя Олега Кана сообщило, что «крабовый король» умер более года назад. Во время заседания Арбитражного суда Приморского края по иску Генпрокуратуры к дальневосточным рыбопромышленникам адвокат сказал, что обнаружили информацию о том, что «ответчик Кан Олег Кымхакович, 16 апреля 1967 года рождения, скончался 14 февраля 2023 года». По его словам, в отношении Кана открыто наследственное дело.

На сайте Федеральной нотариальной палаты при вводе данных Кана появляется информация о наследственном деле по факту смерти Кана Олега Кымхаковича. Его в 2023 году открыла нотариус Людмила Семенец.

Информация о смерти бизнесмена в конце февраля 2023 года также появилась в нескольких региональных телеграм-каналах. Тогда сообщалось, что он скончался в Лондоне от рака поджелудочной железы, и его похоронили в Южной Корее.

Позже адвокат «крабового короля» Константин Трапаидзе опроверг эту информацию и назвал их «преднамеренным вбросом». Также данные о гибели Кана не подтвердили в Приморском суде, где рассматривалось уголовное дело в отношении преступных действий бизнесмена.

Олег Кан — фигурант двух уголовных дел о заказном убийстве и руководстве преступным сообществом. По этим делам предприниматель был объявлен в розыск. 23 января 2024 года Генпрокуратура подала два иска на 376 млрд рублей к Кану и другому крупному бизнесмену в сфере рыбного промысла Дмитрию Дремлюге, который также является фигурантом нескольких уголовных дел в России и сейчас живет за границей. Ответчиками по этому иску проходят 31 компания и 29 физических лиц.