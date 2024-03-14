Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, его жены Людмилы Антиповой, сына Михаила и АО «Компания Эталон» 25,83 млрд рублей в пользу государства. Об иске ведомства сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Генпрокуратура считает эти средства «неосновательным обогащением». Ведомство в частности просит признать недействительным соглашение о прощении долга, заключенное 19 октября 2022 года с АО «Урало-сибирская металлургическая компания».

В соответствии с этим документом Антипов был освобожден от обязательств по возврату государственных средств в размере 22,9 млрд рублей, а также процентов по ним в размере почти 3 млрд рублей. Ведомство считает, что «прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности» и наносит «ущерб публичным интересам».

По словам источника РБК в Генпрокуратуре, «безвозвратное изъятие значительных активов» не позволило государству получить их в качестве дохода от работы заводов, модернизировать производство, увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить зарплаты и выполнить другие социальные программы в Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях.

Антипов тратил деньги на содержание своей семьи, «иных доверенных и подконтрольных лиц, на их бизнес-проекты» в России и за рубежом, то есть совершал действия, «направленные на легализацию незаконно полученного обогащения», заявил собеседник издания.

По его словам, ЧЭМК, компания «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов перечисляли деньги в пользу «Урало-сибирской металлургической компании», принадлежащей Антиповым. Средства под видом займов передавались Юрию Антипову, который «одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца».

В начале февраля 2024 года суд арестовал акции, а также движимое и недвижимое имущество ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов. 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры истребовал в собственность государства акции предприятий. В Генпрокуратуре заявили, что активы этих заводов были выведены за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

В тот же день Антипова вызвали на допрос по делу о мошенничестве, СМИ сообщали о его задержании. Источник РИА Новости заявил, что бизнесмен проходит свидетелем по делу. По данным источника «Интерфакса», его отпустили под подписку о невыезде. Юрий и Людмила Антиповы, а также «Компания Эталон» оспорили решение Арбитражного суда.