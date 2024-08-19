Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США («Фонд Клуни за справедливость») признана нежелательной в России. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.

«НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права», — сказано в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что фонд «с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России».

«Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, «борцы за справедливость» с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — пояснили в ведомстве.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, входящего в структуру Clooney Foundation for Justice*, Анна Нейстат заявила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. По ее словам, Docket составит запросы, в том числе в Международный уголовный суд (МУС), с требованием возбудить уголовные дела в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них», включая «главных и не главных редакторов».

На сайте фонда сказано, что организация «оказывает бесплатную юридическую поддержку жертвам нарушений прав человека в более чем 40 странах по всему миру».

Комментируя заявление Нейстат, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал неприемлемыми угрозы со стороны фонда в адрес работающих за рубежом российских журналистов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку».

Позже сам Джордж Клуни сообщил, что его фонд не будет преследовать представителей прессы, в том числе из-за несогласия с их позицией.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то из нашего фонда оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни* никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если бы не были с ними согласны», — говорится в обращении актера.

По словам актера, у организации есть «давний опыт защиты журналистов».

* признан в России нежелательной организацией